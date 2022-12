Cupra-Modelle als stylische "Tribe Edition"

Vom Cupra "Tribe" inspiriert, bietet die Marke spezielle Editionen an: zum Beispiel den Cupra Formentor "Tribe Edition". Das Sondermodell ist für alle VZ-Motorisierungen erhältlich. Ob der Cupra-Schriftzug in Schwarzchrom oder Frontgrill, Verkleidungsteile, Außenspiegelkappen und 19-Zoll-Leichtmetallfelgen in Sportschwarz matt - die neuen Exterieur-Designelemente setzen Akzente. Die Optik wird durch die Einführung der neuen exklusiven Lackierung Cliff Grey zusätzlich veredelt. Aber nicht nur das Äußere wurde aufgewertet.



Im Innenraum macht der Formentor "Tribe Edition" mit dem neuen "Black Ambient"-Design mit Dinamica- und Nappaleder-Sitzen sowie Dark Aluminium-Pedalen einen außergewöhnlichen Eindruck. Diese zeitgemäßen Designelemente unterstreichen die Sportlichkeit des Formentor "Tribe Edition" und transportieren das einzigartige Markengefühl.



Die Tribe-Edition des Cupra Ateca baut auf der bereits starken Basis auf. Dabei wird das markante Außendesign des Modells durch die Details der Edition noch unterstützt. Dazu passt auch das perfekt abgestimmte neue Innendesign. Die Außenfarben Magic Black und Dark Camouflage in Kombination mit den neuen und exklusiven 20-Zoll-Leichtmetallfelgen in zweifarbigem Mattschwarz und Kupfer - einschließlich kupferfarbener Brembo-Bremssättel - machen das Fahrzeug zum Hingucker.



Die Tribe-Editionen für den Cupra Formentor und Cupra Ateca sind bereits bestellbar. Die Preisliste des Formentor VZ "Tribe Edition" startet bei 47.510 Euro, die des Ateca "Tribe Edition" bei 56.230 Euro.

