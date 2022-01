Cupra Leon jetzt auch als VZ Cup

Cupra Leon und Cupra Leon Sportstourer gibt es jetzt auch in der Version VZ Cup. "Bei der Auswahl des Exterieurs und des Interieurs wurde viel Wert auf Emotion und Sportlichkeit gelegt", heißt es dazu aus Spanien.



Erkennbar ist das zum Beispiel an den glanzgedrehten 19-Zoll-Leichtmetallrädern, den Seitenschwellern in Dark Aluminium und am Heckspoiler in Carbon (nicht für den Sportstourer). Blickfang im Innenraum sind die Supersport-Schalensitze in Schwarz oder Petrol Blau. Das Supersport-Multifunktionslenkrad mit Mode-Selector und die Armaturentafel in Schwarz und Lederoptik sollen die Exklusivität und Sportlichkeit des Interieurs unterstreichen.



Die neue Ausstattungsvariante gibt es beim Leon für die Motorisierung 2.0 TSI mit 221 kW/300 PS und 7-Gang-DSG sowie für den 1.4 e-Hybrid mit 180 kW/245 PS und 6-Gang-DSG ab 47.160 Euro. Den Sportstourer gibt es als VZ Cup ab 47.780 Euro und zusätzlich in der Allrad-Antriebsvariante mit 228 kW/310 PS und 7-Gang-DSG.

