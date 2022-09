Cupra Design: Emotionen in Sekundenschnelle

Die kürzlich vorgestellten Cupra UrbanRebel, Cupra Tavascan und Cupra Terramar sollen es schaffen, dass man sich in nur sieben Sekunden in sie verliebt. Cupra Designchef Jorge Diez verrät, wie das künftige Design der Challenger-Brand aussehen wird und wie es Emotionen wecken soll.



Man verliebt sich mit dem Herzen - so zumindest die landläufige Meinung. Das stimmt aber nicht ganz. Tatsächlich ist es ein Prozess, der im Gehirn beginnt. Wenn wir uns verlieben, werden innerhalb von Sekunden Botenstoffe wie Dopamin, Oxytocin und Adrenalin ausgeschüttet.



"Unser ultimatives Ziel ist es, dass sich die Menschen in unsere Autos verlieben und dass wir einzigartige Erlebnisse schaffen. Wir müssen nicht unbedingt jeden ansprechen, aber die, die wir ansprechen, sollen sich Hals über Kopf in unsere Autos verlieben", betont Diez.



Das künftige Design von Cupra sei geprägt von einem starken Charakter, der sich in den Formen und Proportionen der Modelle widerspiegele. "Entschlossenheit ist bei den künftigen Modellen sehr wichtig. Einer der Bereiche, in denen sie deutlich hervortritt, ist die Front des Wagens, wo wir haifischartige Züge herausgearbeitet haben, die ihm einen eigenen Charakter verleihen", sagt Diez.



Eine weitere wichtige Änderung bei den künftigen Modellen sind die dreieckigen Scheinwerfer, die dem Cupra einen neuen Blick verleihen und an denen man die Modelle direkt erkennen kann. Ausgeprägte Linien an den Seiten der Fahrzeuge sollen Vorwärtsdrang ausdrücken. "Das gibt unseren Autos ein Gefühl von Bewegung, selbst wenn sie stehen", so Diez.



Auch Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil des neuen Interieurs. Recycelte Materialien kommen zum Einsatz und neue Techniken wie parametrisches Design und 3-D-Druck verleihen den Fahrzeugen einen unverwechselbaren Charakter und einen wertigen Eindruck. Diez ist überzeugt davon, dass Technologie und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen werden mit dem Ziel, starke und sofortige Emotionen zu erzeugen.

