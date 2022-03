Cupra bringt SUV an den Start

Cupra arbeitet an einem neuen Kapitel der eigenen Geschichte: Die spanische Performance-Marke die Einführung elektrifizierter Fahrzeuge mit dem Launch eines völlig neuen Modells beschleunigen. Das Auto soll ab dem Jahr 2024 im hart umkämpften Segment der kompakten SUV antreten.



Der kompakte SUV wird rund 4,50 Meter lang sein. Seine Abmessungen ermöglichen es den Design- und Ingenieurteams, ein Fahrzeug zu entwickeln, das die richtigen Proportionen bietet, um im anspruchsvollen A-Segment wettbewerbsfähig zu sein.

Der kompakte SUV wird in Mild- sowie in Plug-in-Hybridversionen verfügbar sein. Letztere werden von einer neuen Generation der PHEV-Technologie profitieren, die eine rein elektrische Reichweite von bis zu 100 Kilometern ermöglichen soll.



Der neue elektrifizierte SUV wird ab dem Jahr 2024 zusammen mit dem Audi Q3 Sportback in Ungarn am Standort Györ produziert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1