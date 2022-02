Cupra Born mit Booster

Der Born ist ein reines Elektromodell der Marke Cupra. Es ist nun in zwei unterschiedlichen Ausführungen mit einer maximalen Leistung von jeweils 170 kW/231 PS bestellbar. Die beiden Versionen sind mit der bereits bekannten 58-kWh-Batterie sowie mit der größeren 77-kWh-Batterie erhältlich. Für den sportlichen Kick per Knopfdruck sorgt der e-Boost Activator am Lenkrad. Die zusätzliche Leistung von 20 kW/27 PS kann außerdem per Kickdown mit dem Gaspedal aktiviert werden.



Bei den Topmotorisierungen haben die Kunden somit die Wahl zwischen maximaler Performance oder maximaler Reichweite, denn: Mit der leichteren 58-kWh-Batterie beträgt die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h nur 6,6 Sekunden und damit 0,4 Sekunden weniger als mit dem etwas schwereren 77-kWh-Akku. Dafür sorgt Letzterer für eine Reichweite nach WLTP von bis zu 548 Kilometern - über 100 Kilometer mehr als die 58-kWh-Variante. Darüber hinaus bieten beide Versionen ein zusätzliches Fahrprofil: Neben "Range", "Comfort", "Performance" und "Individual" gibt es den dynamischen "Cupra"-Modus.



Der Einstiegspreis für den Born mit 170 kW/231 PS liegt bei 38.600 Euro für die Version mit der 58-kWh-Batterie. Das erste vollelektrische Cupra-Modell mit der größeren 77-kWh-Batterie beginnt bei einem Preis von 44.300 Euro. Beide Varianten verfügen serienmäßig über das beheizbare Supersportmultifunktionslenkrad in Leder mit Cupra-Mode-Selector und Cupra e-Boost Activator sowie über glanzgedrehte 19-Zoll-Leichtmetallräder und Scheibenbremsen vorne mit 340 mm Durchmesser.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1