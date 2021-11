Cupra Born: Leichter laden

Einfach und günstig muss es sein, das Laden des Elektroautos. Die spanische Marke Cupra macht für den elektrischen Born ein spezielles Lade-Angebot. Mit dem "Cupra Charger Connect" und dem "Cupra Charger Pro" bietet der Hersteller intelligente Wallboxen für das komfortable und schnelle Laden zu Hause. Für das Laden an öffentlichen Stromtankstellen ist zudem die "Easy Charging App" verfügbar, mit der nicht nur die nächste Ladesäule zu finden sein soll, sondern die auch exklusiv für den Born günstige Tarife bereithält.



Zur Verfügung stehen Wallboxen von "Elli", dem 360-Grad-Anbieter von Energie- und Ladelösungen innerhalb des Volkswagen-Konzerns. Unterdessen gelten die Lade-Tarife - dank Erschließung der Ladenetze verschiedener Betreiber durch den Mobility Service Provider (MSP) Elli - an mehr als 250.000 öffentlichen Ladepunkten in ganz Europa.



Im Tarif "Pure" laden Born-Fahrer für 39 Cent an AC-Ladestationen (Wechselstrom) und für 49 Cent pro Kilowattstunde an DC-Schnellladesäulen (Gleichstrom). Im Ionity-Schnellladenetz tankt man mit dem Pure-Tarif für 79 Cent pro Kilowattstunde Strom. Der Pure-Tarif wird von Cupra bezuschusst und kostet dabei statt der regulären 12,99 Euro nur 2,99 Euro Grundgebühr pro Monat.



Noch günstiger wird Strom tanken mit dem Power-Tarif: Mit einer Grundgebühr von 9,99 Euro pro Monat statt der regulären 22,49 Euro lädt man mit dem Born für nur 29 Cent an AC-Säulen und für 39 Cent an DC-Säulen. Im IONITY-Netz kostet eine Kilowattstunde sogar nur 30 Cent. Damit eignet sich der Tarif auch für Vielfahrende, die beispielsweise auf Langstrecken schnell Strom tanken müssen.

