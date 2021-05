Cupra Born: Feuriger Spanier mit Elektro-Antrieb

Ein schicker Spanier, made in Sachsen: Im September 2021 startet im VW-Werk Zwickau die Produktion des vollelektrischen Cupra Born. Der enge Verwandte des ID.3 soll dynamische Fahrleistungen, lange Reichweiten und einen möglichst grünen Auftritt mit einer dicken Portion eindrucksvollem Design verbinden. Die ersten Bilder zeigen: Zumindest Letzteres hat schon mal hingehauen.



Wie bei der Sporttochter von Seat üblich, ist ein knackiges Aussehen des Neuzugangs Pflicht. Der Mix aus fließenden Oberflächen und technischen Details wirkt gelungen. Auch innen geht es sportlich zu, mit dezentem Öko-Touch. So sind die serienmäßigen Schalensitze aus recycletem Meeresplastik gefertigt.



Der Antrieb: Es gibt E-Maschinen mit 110 kW/150 PS und 150 kW/204 PS, die die Hinterräder antreiben. Mit dem optionalen e-Boost-Paket steigt die maximale Leistung auf 170 kW/231 PS. Der kleinere Lithium-Ionen-Batteriepack mit einer Kapazität von 58 kWh sorgt für eine Reichweite von rund 420 Kilometern. Die größere Ausführung mit 77 kWh soll für rund 540 Kilometer reichen. Von 0 auf 50 km/h geht es in der stärkeren Version in 2,6 Sekunden, von 0 auf 100 km/h in 6,6 Sekunden.



Dass Fahrspaß ein wichtiger Bestandteil des Born-Komplettpakets ist, zeigen die Adaptive Fahrwerksregelung DCC, das Sportfahrwerk, die progressive Lenkung, große Bremsen und breite Reifen auf 20-Zoll-Leichtmetallfelgen.



"Selbstverständlich verfügt der Born über die fortschrittlichsten Technologien wie das Head-up-Display mit Augmented Reality", heißt es bei Cupra. Und die neu entwickelte "My Cupra" App biete Zugang zu einer Vielzahl digitaler Funktionalitäten und Features.



Zum Preis und zum genauen Marktstart in Deutschland äußerte sich die VW-Tochter noch nicht.

AdUnit urban-intext1