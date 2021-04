Cupra Ateca: Spezielles Modell für Deutschland

Die deutschen Autokäufer können sich freuen: Sie bekommen ein spezielles Modell des Cupra Ateca für den hiesigen Markt. Das Modell Edition VZ gibt es zunächst zu einem Aktionspreis von 49.650 Euro. Kunden, die ihr Fahrzeug mit dem Cupra Plus Paket bestellen, kommen auf einen maximalen Kundenvorteil von 4.120 Euro. Der später reguläre Preis des Fahrzeugs beträgt 52.260 Euro.



Den Antrieb übernimmt im Ateca Edition VZ der 2.0-TSI-Motor mit 221 kW/300 PS, dessen Leistung über ein automatisiertes 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG) an alle vier Räder übertragen wird. Die Edition VZ beinhaltet zudem das Fahrerassistenz-Paket, das die automatische Distanzregelung ACC mit vorausschauender Geschwindigkeitsregelung bis Tempo 210, den Notfallassistenten Emergency Assist, den Fernlichtassistenten, den Pre-Crash Assistenten, den Spurhalteassistenten, den Spurwechselassistenten Side Assist und eine Verkehrszeichenerkennung enthält.



Und: In der Ateca Edition VZ stecken gegenüber dem Ateca zusätzlich eine 4-Kolben-High-Performance-Bremsanlage an der Vorderachse, ein lederbezogenes Multifunktionslenkrad mit Motorstart- und Auswahltaste für den Cupra Modus für den Wechsel zwischen den verschiedenen Fahrmodi und ein BeatsAudio System mit satten 340 Watt Leistung, neun Lautsprechern und Subwoofer.

