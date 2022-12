Crosscamp Flex auf Opel-Basis gewinnt Connected Car Award 2022

Die Digitalisierung schreitet voran, auch und gerade in der Welt der Automobile. So liegen auch voll vernetzte Reisemobile im Trend. Die Leser von "Auto Bild" und "Computer Bild" haben abgestimmt und dem elektrischen Crosscamp Flex auf Opel Zafira-e Basis den "Connected Car Award 2022" verliehen. Der zukünftige Crosscamp Flex bringe als Trendsetter die Elektromobilität voran - und das bei vollem Alltags- und Freizeitnutzen.



"Mit unserem Opel Zafira-e Life zeigen wir einmal mehr, was praktische, alltagstaugliche Elektromobilität bedeutet, gerade auch bei größeren Fahrzeugen. Das Konzept als lokal emissionsfreier Crosscamp Flex überzeugt auch die Leser von Auto Bild und Computer Bild. Der Elektro-Van macht die ganze Familie mobil - flexibel und mit bester Vernetzung für eine entspannte Reise. Vielen Dank für die Auszeichnung mit dem 'Connected Car Award'", freut sich Opel CEO Florian Huettl.



Opel Zafira-e Life- und künftige Crosscamp Flex-Fahrer sind mit dem "Multimedia Navi Pro"-System vernetzt. Das Apple CarPlay und Android Auto kompatible Infotainment-System bietet einen Sieben-Zoll-Monitor und hilft dank OpelConnect mit Echtzeit-Verkehrsinformationen dabei, Staus frühzeitig zu umfahren. Bedienbar ist es über den Touchscreen oder per Sprachsteuerung.



Geschwindigkeit, Abstand zum Vordermann oder Navigation lassen sich beim Zafira-e Life auch über ein farbiges Head-up-Display anzeigen. Und um die Reise noch sicherer zu machen, sind in jeder Crosscamp Variante auf Zafira-e Life-Basis zahlreiche Assistenzsysteme an Bord. Hierzu zählen der Frontkollisionswarner genauso wie Spur- und Verkehrsschildassistent mit intelligentem Geschwindigkeitsregler, Müdigkeitswarner und Notbremsassistent.



Mit dem 75-kWh-Akku an Bord können Fahrer des 100 kW/136 PS starken Elektro-Vans bis zu 322 Kilometer (WLTP) lokal emissionsfrei ohne Zwischenstopp zurücklegen. Wenn neue Energie benötigt wird, lassen sich die Batterien wahlweise über eine Wall Box zu Hause, Fast Charger unterwegs oder über jede beliebige Steckdose laden.



Dazu wird beim vollelektrischen Crosscamp Flex alles an Bord sein, was die Camper für eine entspannte Übernachtungstour benötigen: Zur geplanten Ausstattung gehören viele praktische Features wie um 180 Grad drehbare Vordersitze, Küchenblock, Schränke und Spüle oder auch Gaskocher sowie integrierte Frische- und Abwassertanks. Die Sitzbank im Fond wird in wenigen Handgriffen zum praktischen Doppelbett; Raum für zwei weitere Schlafplätze bietet ein Aufstelldach, so dass insgesamt bis zu vier Personen im Crosscamp Flex in der Natur träumen können.

