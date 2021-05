Crashtests-Noten: Fünf Sterne für Genesis, vier für den Citroen C4

Euro NCAP hat nach seiner jüngsten Crashtest-Serie die Newcomer Genesis G80 und GV80 mit der Bestnote von fünf Sternen ausgezeichnet. Der neue C4 von Citroen einschließlich des elektrischen e-C4 erhält nur vier Sterne. Das BMW 4er Coupe und das 4er Cabrio teilen sich die Fünf-Sterne-Bewertung mit dem eng verwandten 3er.



Genesis ist gerade als eigenständige Marke auf dem europäischen Markt gestartet. Die ersten beiden Modelle der Luxusmarke von Hyundai - die G80 Limousine und der GV80 SUV - glänzen beide mit besten Euro NCAP-Sicherheitsbewertungen. Mit Kopf-, Brust- und Mittelairbag erhält der GV80 die volle Punktzahl beim Seitenaufprallschutz, der G80 liegt nur einen Bruchteil eines Punktes dahinter. Beide Autos erhalten auch die volle Punktzahl für den Schutz von kleinen Insassen und bieten eine ganze Reihe von Fahrerassistenzsystemen, die helfen, Unfälle von vornherein zu vermeiden. "Der Fußgängerschutz des GV80 liegt etwas hinter dem des G80 mit seiner aktiven Motorhaube zurück, reicht aber für eine Fünf-Sterne-Bewertung", so die Tester.



Die dritte Generation des Citroen C4 bewegt sich im Vier-Sterne-Bereich, weil die Leistungen beim Insassenschutz für Erwachsene, beim Fußgängerschutz und bei den Sicherheitsassistenten die Fünf-Sterne-Limits nicht schaffen. Das erste Fahrzeug der neuen Stellantis-Gruppe, das von Euro NCAP bewertet wurde, wurde mit der Serienausstattung der C4- und e-C4 electric-Varianten getestet. Dazu gehört das Frontcrash-Präventionssystem für Autos und Fußgänger, nicht aber die Radfahrerfunktionalität, die nur als optionale Zusatzausstattung angeboten wird.



Michiel van Ratingen, Generalsekretär von Euro NCAP: "Es sind nach wie vor schwierige Zeiten für die Autoindustrie, in denen die Pandemie und der Halbleitermangel große Herausforderungen darstellen. Dennoch ist es Genesis gelungen, zwei Autos auf den Markt zu bringen, die eine hervorragende, rundum robuste Sicherheitsleistung bieten. Citroen erreichte für die neuen C4-Modelle eine respektable Vier-Sterne-Bewertung, hinterließ aber dennoch den Eindruck, dass es mit etwas sorgfältigerer Technik noch viel besser hätte sein können."



Das BMW 4er Cabrio und das 4er Coupe lehnen sich stark an den 3er an, der 2019 von Euro NCAP bewertet wurde. Einige Tests wurden aus der 3er-Reihe übernommen, aber darüber hinaus wurden zusätzliche Untersuchungen durchgeführt um sicherzustellen, dass die Sicherheit auf dem gleichen Fünf-Sterne-Niveau wie vor zwei Jahren liegt.

