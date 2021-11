Coupé mit großer Klappe

Mannheim. Die Deutschen mögen keine klassischen Limousinen. In der Mittelklasse und darüber dominieren die Kombis, bei den Kompakten hatten sich der Jetta, der Derby oder ein Kadett in Limousinen-Form nie als Verkaufsschlager erwiesen. Anders in unseren Nachbarländern oder in Richtung Südeuropa: Dort gilt auch ein kleines Stufenheckmodell als Statussymbol. Hierzulande muss es dann eher ein viertüriges Coupé sein, um zu begeistern. Ob Sportback, Grancoupé oder Shooting Brake – die Schönlinge sind begehrt. Und auf diesen Zug springt Hyundai mit seinem i30 Fastback auf. Frisch renoviert glänzt er nicht nur mit einer großen Heckklappe.

Das sogenannte Facelift hat den i30 nicht runderneuert – sollte und musste es auch nicht. Die neu gestaltete Frontpartie wirkt jetzt etwas dynamischer und runder. Nicht geändert hat sich der Nutzwert mit sportlicher Optik: Die mitaufschwingende Heckscheibe gibt eine sehr anständige Ladefläche frei – so praktisch kann ein Coupé sein. Das Kofferraumvolumen rangiert mit 450 bis 1361 Litern weit über den meisten anderen Kompaktklasse-Fahrzeugen.

Hyundai i30 Fastback 1.5 T-GDI 48 V Prime Motor: Vierzylinder-Benziner Hubraum: 1482 ccm Leistung: 117 kW / 159 PS Max. Drehmoment: 253 Nm Antrieb: Vorderradantrieb, siebenstufiges Doppelkupplungsgetriebe Höchstgeschw.: 210 km/h Beschleunigung: 8,8 Sekunden von 0-100 km/h Verbrauch pro 100 Kilometer (Werksangaben/WLTP): 5,4 l / Testverbrauch: 5,8 l CO2-Emission: 124 g/km Abgasnorm: Euro-6d Länge: 4455 mm, Breite: 1795 mm, Höhe: 1425 mm Leergewicht: 1270 kg Kofferraumvolumen: 450 bis 1361 Liter Preis: 32 290 Euro Serienausstattung: Voll-LED-Scheinwerfer, Sitze in Stoff-Leder-Kombination, Fahrersitz el. einstellbar, Leichtmetallräder, Zwei-Zonen-Klimaautomatik, 48-V-Hybridsystem, Einparkhilfe mit Rückfahrkamera, 10,25-Zoll-Farb-Touchscreen mit Navigationssystem, adaptive Geschwindigkeitsregelanlage, diverse Assistenz-Systeme. se

Auch beim Platzangebot präsentiert sich der i30 Fastback sehr üppig. Die Passagiere vorne rücken sich nicht zu nahe, sie genießen ein angenehmes Raumgefühl. Für Größere geht es auf der Rückbank – vor allem im Kopfbereich – aber ein wenig eng zu. Das ist eben der Preis für eine dynamische Linienführung.

Hochwertig verarbeitet

Der i30 ist ein bisschen, wie der Golf früher war. Man setzt sich rein und findet sich gleich zurecht. Alles liegt einfach dort, wo es intuitiv gesucht wird. Das hat VW in der achten Generation des Bestsellers aus Wolfsburg leider anders gemacht. Auch in Sachen Verarbeitungsqualität muss sich Hyundai nicht vor der Premium-Konkurrenz aus Deutschland verstecken. Die Materialien wirken hochwertig und sind sehr gut verarbeitet.

Mit der Überarbeitung hat der i30 einen halb-digitalen Tacho bekommen, bei dem ein großer Bildschirm in der Mitte von klassischen, halbrunden Instrumenten ergänzt wird. Auf der Mittelkonsole thront ein stattlicher Monitor, über den sich Navi und Co. bedienen lassen. Darunter warten – ganz klassisch und benutzerfreundlich – Knöpfe und Schalter, um die Temperatur oder die Sitzheizung zu regeln.

Für den i30 Fastback werden zwei Motoren angeboten – ein 1,5-Liter-Benziner mit 159 PS und ein 1,6-Liter-Diesel mit 136 PS. Bei beiden gibt es die Wahl zwischen Sechsgang-Schaltgetriebe und Siebengang-Doppelkuppler. Gemein ist ihnen ein 48–Volt-Hybrid-System. Ein Startergenerator unterstützt hier den Verbrenner beim Beschleunigen mit zusätzlicher Leistung. Die Batterie hierfür wird beim Bremsen und Rollen geladen. Der Fahrer kann aus drei verschiedenen Fahrmodi wählen. Unser Testwagen, der neu entwickelte Benziner mit dem Doppelkupplungsgetriebe, wurde meist im Eco-Modus bewegt – was zu einem sehr moderaten Verbrauch von 5,8 Litern führte.

Zwischen 1500 und 3500 Umdrehungen in der Minute liefert der Motor ein maximales Drehmoment von 253 Newtonmeter, wobei man dank der 48-Volt-Technik schon von unten heraus die Kraft spürt. Im Eco-Modus allerdings wirkt der Anlauf dann etwas zäh. Dabei würde das Fahrwerk einiges wegstecken. Es schafft ein schönes Zusammenspiel zwischen komfortablem Dahingleiten, ohne Ängste vor Kurven haben zu müssen.

Den i30 Fastback gibt es ab 28 590 Euro. Neben einer sehr üppigen, nahezu kompletten Ausstattung bietet er fünf Jahre Garantie.

