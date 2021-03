  Coole Outfits für den Biker-Frühling

Wenn das Wetter besser wird, können die Motorräder aus der Garage geholt werden. Für Fans der Kultmarke Harley-Davidson gibt es eine gute Nachricht: Nach dem Motto "Kleider machen Leute" sind jetzt neue Jacken, Handschuhe und Helme, allesamt wie geschaffen für die kleinen und großen Fluchten auf dem Bike, verfügbar.



Zu den Neuheiten gehört das Brawler Leather Jacket, das in einer Version für ihn (UVP: 574 Euro) und einer für sie (UVP: 542 Euro) angeboten wird. Beide Slim-Fit-Jacken verfügen über Protektoren an Ellbogen und Schultern, eine Protektorentasche sowie einen verlängerten Schnitt am Rücken und Power-Stretch-Zonen für ein Plus an Bewegungsfreiheit. Da die Jacken zudem mit einem entnehmbaren Futter ausgestattet sind, eignen sie sich für schattige wie für heiße Tage. Reflektierende Applikationen sorgen dafür, dass man gesehen wird.



Perfekt dazu passen die Brawler Full Finger Gloves für Frauen (UVP 89 Euro) und Männer (UVP: 96 Euro). Die mit dezentem Branding versehenen Handschuhe aus Leder-Textil-Mix besitzen Features wie vorgeformte Fingerpartien mit Touchscreen-kompatiblen Fingerspitzen, Knöchelprotektoren und das Coolcore-Futter und gelgepolsterte Handflächen.



Den Brawler-Style komplettiert der mattschwarze Brawler Carbon Fiber X09 Full Face Helmet (UVP 511 Euro) mit leichter Kohlefaser-Kompositschale, aerodynamischer Form und umfangreichen Belüftungsfeatures. Sein Visier ist beschlaghemmend sowie kratzfest beschichtet und die Kinnpartie lässt sich zusätzlich belüften, um dem Beschlagen vorzubeugen.