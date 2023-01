Continental mit Reifen und Elektronik auf der CES

Der Technologiekonzern Continental zeigt auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas Neuheiten - vom Asphalt bis in die Cloud. Diese Innovationen würden das gesamte Mobilitätserlebnis verändern, nicht nur für Autofahrer, sondern für alle Verkehrsmittel und besonders für gefährdete Verkehrsteilnehmer, sagt Gilles Mabire, Chief Technology Officer, Continental Automotive. "Auf der CES geben wir einen Ausblick darauf, wie die sicherere, nachhaltigere und effizientere Zukunft im Straßenverkehr aussehen wird."



Gezeigt werden unter anderem zwei nachhaltige Lösungen aus dem Reifengeschäft: der ContiTread EcoPlus Green und der Conti Urban. Beide Nutzfahrzeugreifen sollen die Vorreiterrolle von Continental in Sachen Nachhaltigkeit belegen. Continental will auch Module und Sensoren vorstellen, die speziell für die Elektromobilität entwickelt wurden, um neue, effizientere Elektrofahrzeuge, die Verkehrssicherheit und einen grüneren Planeten zu unterstützen.



Continental hat zudem sein Portfolio für assistiertes Fahren um die skalierbare und leistungsstarke System-on-Chip-Familie von Ambarella erweitert, die eine schnellere Verarbeitung erhöhter Sensordaten im Fahrzeug ermöglichen und den Weg zur autonomen Mobilität ebnen soll. Das leistungsstarke, energieeffiziente und skalierbare SoC-Portfolio verarbeitet erfasste Sensordaten schneller und umfassender - und das bei etwa der Hälfte des üblichen Stromverbrauches. Somit soll eine präzisere Umweltwahrnehmung für eine sicherere Mobilität ermöglicht werden.



Darüberhinaus ermöglicht der gemeinsam entwickelte Hochleistungs-LiDAR, HRL131 von Continental und AEye autonome Fahrfunktionen. Es ist der erste Software-definierte Fernbereichs-LiDAR der Automobilindustrie, der weiter sehen und schneller als bisher auf Objekte reagieren kann. Fahrzeuge können in über 300 Metern und Fußgänger in über 200 Metern Entfernung erkannt werden. Die Technologie ermöglicht damit Schlüsselfunktionen für Anwendungen in Personen- und Nutzfahrzeugen.

