Continental engagiert sich der deutschen Frauen-Nationalmannschaft

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat einen neuen Partner für vier Jahre, den Reifenhersteller Continental. Das Unternehmen baut somit sein Engagement beim Deutschen Fußball-Bund weiter aus. Nachdem Continental bereits seit dem 1. Januar 2023 im Partnerportfolio der Nationalmannschaft der Männer sowie der U21 ist, erwirbt der Hersteller nun zusätzlich umfassende Rechte, die DFB-Frauen bei allen Spielen kommunikativ zu begleiten, um so die Sichtbarkeit der Marke weiter zu stärken.



"Wir wollen den Frauenfußball gemeinsam mit starken Partnern kontinuierlich weiterentwickeln", sagt Dr. Holger Blask, Geschäftsführer Marketing, Vertrieb & Events der DFB GmbH & Co. KG. "In diesem Zusammenhang freuen wir uns deshalb sehr, dass Continental die bestehende Partnerschaft nun auch um die Frauen-Nationalmannschaft erweitert hat. Continental als innovativer und performance-orientierter Partner passt perfekt zu unserer erfolgreichen Frauen-Nationalmannschaft."



Fußball-Sponsoring hat bei Continental eine lange Historie. Seit mehr als 25 Jahren ist der Reifenhersteller als Partner der wichtigsten internationalen Fußball-Events dabei. Unter anderem bei der EURO 2016, der EURO 2012 sowie 2008 und den FIFA-Weltmeisterschaften 2014, 2010 und 2006. Außerdem sponserte Continental den AFC Asien Cup 2019 sowie den Africa Cup of Nations 2021. In Deutschland war Continental bereits von 2010 bis 2016 sowie 2021/22 Partner des DFB-Pokals.

