Continental bei der Rennserie Extreme E

Für die zweite Saison der vollelektrischen Rennserie Extreme E, die am 19. und 20. Februar mit dem Desert X Prix in Neom, Saudi-Arabien startet, hat Continental einen neuen Hochleistungsreifen entwickelt.



Bei der Entwicklung des neuen Modells haben die Reifeningenieure und Materialexperten von Continental nicht nur die Performance verbessert, sondern insbesondere einen Schwerpunkt auf einen hohen Anteil nachhaltiger Materialien gelegt, so der Hersteller. So wurden die Laufflächenmischung und die Karkasse der zweiten Generation des CrossContact Extreme E auf Basis nachhaltiger Materialien komplett neu entwickelt.



Dabei kommt unter anderem Silika zum Einsatz, das aus der Asche von Reishülsen, einem Reststoff aus der Landwirtschaft, gewonnen wurde. In der Karkasse verbaut Continental neben aufbereitetem Stahl und Ruß auch erstmals Polyestergarn aus recycelten PET-Kunststoffflaschen. Durch die Nutzung der Kunststoffflaschen kann herkömmliches Polyester im CrossContact Extreme E vollständig ersetzt werden.



In jedem der jeweils 30 Reifen, die Continental für die gesamte zweite Saison an jedes der zehn Teams der Extreme E liefert, steckt ab sofort Polyester aus etwa 60 aufbereiteten PET-Flaschen. Die Technologie wird noch in diesem Jahr in die Serienproduktion von verschiedenen Continental Premium-Reifen Einzug halten.



Sandra Roslan, die bei Continental die Rennserie Extreme E betreut, ist zuversichtlich, dass sich der Einsatz der Reifenentwickler auch auf die Zukunft herkömmlicher Reifen auswirken wird: "Bei Extreme E testen wir unsere neuesten Technologien und Entwicklungen unter besonders extremen und einzigartigen Bedingungen. Diese Ergebnisse werden uns bei der Einführung nachhaltiger Lösungen in unserer Serienproduktion unterstützen."

