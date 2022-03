Continental baut neuen Campus für Assistenzsysteme

Der Technologiekonzern und Automobil-Zulieferer Continental investiert in zwei neue Entwicklungs-Zentren. In den Laboratorien sollen Assistenzsysteme für automatisiertes Fahren entwickelt werden. So startet das Unternehmen mit der Erweiterung des Standortes in Memmingen und der Planung eines neuen, zentralen Standorts in Neu-Ulm.



Der Entwicklungscampus in Memmingen soll bis zu 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Platz bieten. Fertigstellung und Bezug des Neubaus ist für Mitte 2023 geplant. In Neu-Ulm werden Beschäftigte von bisher drei Standorten in Ulm und Neu-Ulm zusammengezogen, um Kompetenzen zu bündeln. Der Baubeginn ist für Dezember 2022 und die Fertigstellung im Jahr 2024 geplant. Der neue Standort bietet Platz für rund 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Insgesamt plant Continental knapp 75 Millionen Euro in den nächsten drei Jahren in die beiden Standorte zu investieren.



In Ulm und Neu-Ulm forschen und entwickeln seit 2013 rund 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf drei Standorte verteilt an Fahrerassistenzsystemen und am automatisierten Fahren. Plan ist es, im Dezember 2022 mit dem Bau des neuen Gebäudes zu beginnen und so Forschung und Entwicklung von Zukunftstechnologien in diesem Wachstumsfeld an einem Ort zusammenzulegen.



Der Neubau und die Erweiterung von Entwicklungsstandorten sind Bestandteil der Wachstumsstrategie des Geschäftsfelds Autonomous Mobility. In den großen Regionen Europa, Amerika und Asien betreibt Continental eigene Entwicklungszentren sowie Produktionsstandorte, um passgenaue Lösungen für ihre Kunden anbieten zu können. Sensoren, Software und intelligente Vernetzung sind die Basis für Fahrerassistenzsysteme.

