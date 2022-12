Connected Car Award für den Hyundai Ioniq 6

Der gerade erst aus der Taufe gehobene Ioniq 6 des koreanischen Herstellers Hyundai erhält bereits seine erste Auszeichung: den Connected Car Award. Im Rahmen der Auslobung durch "Auto Bild" und "Computer Bild" siegt die neue, stromlinienförmige Elektro-Limousine in der Kategorie Mittelklasse. Zum mittlerweile zehnten Mal riefen die beiden Fachzeitschriften Leser auf, ihren Favoriten in acht Kategorien ihre Stimme zu geben. 25 Produkte standen zur Wahl.



Die Kategorien des Connected Car Award umfassen die Themen Sicherheit, Entertainment, New Mobility, App Services, Kompaktwagen, Oberklasse, Reisemobile und Mittelklasse. Hier liegt der Ioniq 6 mit 56,2 Prozent der abgegebenen Stimmen vor den Konkurrenten Nissan Ariya und Toyota bZ4X.

