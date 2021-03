  Coins und Prämien im Fiat 500 sammeln

Stellantis belohnt seine Kunden für umweltschonendes Verhalten: So können Fahrer des Fiat 500 sogenannte Kiri-Coins sammeln, eine von verschiedenen Online-Marktplätzen akzeptierte Kryptowährung. Fahrer mit dem besten eco:Score erhalten zudem exklusive Belohnungen wie Gutscheine von Amazon, Apple, Netflix, Spotify oder Zalando.



Der Grundgedanke des vom Green-Tech-Startup Kiri Technologies entwickelten Projekts ist, Besitzer des neuen Fiat 500 für einen umweltbewussten Fahrstil mit "Kiri-Coins" zu belohnen. Wie das funktioniert? "Das Infotainmentsystem des neuen Fiat 500 analysiert das Fahrverhalten, wodurch KiriCoins in einem virtuellen Geldbeutel gesammelt werden. Die Anzahl wird in der Fiat-App angezeigt", erklärt Gabriele Catacchio, e-Mobility Program Manager bei Stellantis. "Daten jeder Fahrt, darunter Distanz und Geschwindigkeit, werden in die Cloud hochgeladen und mit einem von Kiri entwickelten Algorithmus automatisch in Coins umgewandelt. Das Ergebnis wird auf dem Smartphone des Nutzers angezeigt." Das Guthaben kann zum Kauf von Produkten und Dienstleistungen auf dem von Kiri verwalteten digitalen Marktplatz verwendet werden.



Ein konkretes Beispiel: Für gewöhnlich entspricht ein Kilometer Stadtfahrt etwa einem KiriCoin, der zwei Euro-Cent wert ist. Bei einer Fahrleistung von beispielsweise 10.000 Kilometern pro Jahr in der Stadt wird im Durchschnitt ein Gegenwert von rund 150 Euro gesammelt. Besitzer des neuen Fiat 500 genießen diesen Vorteil, weil sie durch die Fahrt kein CO2 in die Atmosphäre abgeben.



Um weitere Anreize für die Nutzung des neuen Fiat 500 zu schaffen, werden zusätzliche Belohnungen für die Fahrer vergeben, die den höchsten eco:Score erreichen. Mit ihm wird der individuelle Fahrstil auf einer Skala von null bis 100 bewertet. Gemessen wird dabei der Energieverbrauch in Echtzeit. Die besten Nutzer erhalten Zugang zu zusätzlichen Angeboten von renommierten Partnern.



In Zukunft könnte die Initiative weiter ausgebaut werden, um nachhaltiges Verhalten in anderen Bereichen zu belohnen, beispielsweise die Nutzung von Strom aus erneuerbaren Quellen oder den Kauf von Bio-Lebensmitteln und anderen Bio-Produkten. Ziel ist es, eine Gemeinschaft von Menschen mit einer umweltbewussteren Einstellung zu bilden. Dazu schafft das neue Treueprogramm entsprechende Anreize für die Umstellung auf einen nachhaltigen Lebensstil. "Der neue Fiat 500 ist ein erster Schritt in diesem neuen System, das nicht allgemein Käufe, sondern gezielt nachhaltigere Verhaltensweisen belohnt", heißt es bei den Initiatoren.