CMT 2023: Auszeichnungen für Wohnwagen von Fendt und Hobby

Das Hobby Wohnwagenwerk aus Fockbek in Schleswig-Holstein und seine 100prozentige Tochter Fendt-Caravan aus dem schwäbischen Mertingen erhielten auf der CMT in Stuttgart Auszeichnungen für ihre Wohnwagen bei "Caravans des Jahres" und den Sicherheitspreis des Deutschen Camping Club DCC.



Das 1967 von Ingenieur Harald Striewski gegründete Hobby-Wohnwagenwerk zog bereits ein Jahr später nach Fockbek bei Rendsburg und produziert dort etwa 22.000 Wohnwagen und rund 2.500 Reisemobile pro Jahr. Fendt Caravans wurden ab 1970 vom Traktorenhersteller Fendt im schwäbischen Mertingen gefertigt. Seit 1998 gehört Fendt-Caravan zu Hobby, baut inzwischen nur noch Wohnwagen und hat davon in der vergangenen Saison 9.700 Stück produziert. Mit über 25 Prozent Marktanteil in Europa und 40 Prozent in Deutschland ist die Hobby-Gruppe einer der größten Wohnwagenhersteller weltweit.



Auf der CMT zeigte Hobby erstmals den Maxia 595 KLM mit einem neuen Grundriss für Familien. Zu fünf (optimal sieben) Schlafplätzen gehört ein multifunktional nutzbarer Kinderbettbereich mit bis zu drei Stockbetten, die zu einer Sitzecke oder weiterem Stauraum umgebaut werden können. Zwei Einzel-Längsbetten im Bug lassen sich per Erweiterung in ein 2,20 Meter breites Familienbett verwandeln. Gegenüber von Kleiderschrank und Küche bietet die U-förmige Sitzgruppe neben dem Waschraum mit Toilette nachts weitere Schlafplätze.



Sieben Grundrisse und bis zu fünf Schlafplätze bietet die neue Wohnwagen-Baureihe Apero, mit der Fendt Caravan in die Saison 2023 startete. Neben spritzigem Interieur, auch mit Stockbetten, gibt es eine moderne Außenoptik mit neuen LFI-Bugteilen und "automobil" wirkenden LED-Edge-Light-Rückleuchten.



"Der Maxia 495 UL zeigt, wo der Caravanbau in Zukunft hingeht", lobte Dieter Albert, Präsident des Deutschen Camping-Clubs, bei der Verleihung des DCC-Sicherheitspreises auf der CMT. Die Wohnwagen der neuen Baureihe seien komplett ausgestattete Fahrzeuge mit einer pfiffigen, modernen und abwechslungsreichen Einrichtung, alles gebaut nach Normen und technischen Regeln - ohne auf eine umfangreiche Sicherheitsausstattung zu verzichten.



Der ab 33.120 Euro erhältliche Caravan punktet mit Staufächern aus Aluminium, aufwendig geformtem Interieur und großem Kühlschrank. Besonders positiv fielen zahlreiche Beleuchtungselemente, Steckdosen und USB-Lademöglichkeiten auf. Für die Auszeichnung wurde aber auch die Fertigungsanlage kritisch überprüft. Das Ergebnis: ein stimmiger Gesamteindruck von Produktion und Produkt. Viele der technischen Experten des DCC sind aktive Camper und der Preis so auch ein Verbraucherpreis.



Während Hobby sich "nur" über die erneute Prämierung der Ontour-Baureihe freuen konnte, war Fendt wieder der große Sieger bei der Leserwahl "Caravans des Jahres" in der Zeitschrift "Caravaning" der Motor Presse Stuttgart. In drei von vier Baureihen belegten Fendt-Caravan in ihren jeweiligen Kategorien den 1.Platz. In der "Mittelklasse" siegte der "Bianco Activ/Bianco Selection", die "Obere Mittelklasse" gewann der "Tendenza" und in der "Ober- und Luxusklasse" wurde die Fendt-Caravan Modellreihe "Diamant" auf Platz 1 ausgezeichnet.



"Diese tollen Platzierungen zeigen uns, dass wir mit der Produktauswahl und -qualität bei den Käufern sehr viel Zustimmung finden. Nun gilt unser Hauptaugenmerk, dass wir gemeinsam mit dem ganzen Team dieses Kundenvertrauen auch zukünftig rechtfertigen und unsere Kunden mit den Produkten aus dem Hause Fendt-Caravan begeistern", betonte Marketingleiter Thomas Kamm.



Karl Seiler / mid

