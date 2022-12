Cloud-Navigation im neuen Lexus LS

Lexus legt die Oberklasse-Limousine LS neu auf. Zu den Novitäten im Fahrzeug des Modelljahres 2023 gehört ein Multimediasystem mit verstärkter Konnektivität. Das "Link Pro"-Multimediasystem verfügt über einen zentralen 12,3 Zoll großen Touchscreen-Bildschirm mit Cloud-basierter und integrierter Navigation sowie das On-Board-Assistenten "Hey Lexus".



Mit dem Sprachassistenten lassen sich verschiedene Funktionen per Stimme steuern - vom Annehmen der Anrufe über die Bedienung von Audiosystem und Klimaanlage bis hin zur Recherche im Internet. Durch gezielte Verbesserungen versteht der Sprachassistent mehr natürliche Begriffe und Aussagen wie "Mir ist kalt!".



Die Cloud-basierte Navigation ermöglicht den Zugriff auf Straßen- und Verkehrsinformationen in Echtzeit, was die Reiseplanung erleichtert und Verzögerungen vermeidet. Daneben erhält der Fahrer auch Informationen zu aktuellen Kraftstoffpreisen und freien Parkplätzen. Durch regelmäßige Over-the-Air-Updates soll die Software immer auf dem neuesten Stand bleiben. Smartphones können - wie in allen modernen Fahrzeugen üblich - via "Android Auto" oder kabellos per "Apple CarPlay" mit dem Bordsystem verbunden werden.



Viele Funktionen des Lexus LS lassen sich auch aus der Ferne steuern: Über die Lexus Link App kann die Windschutzscheibe beispielsweise schon vom Frühstückstisch aus enteist werden. Auch Klimatisierung und Lenkradheizung lassen sich per Smartphone einschalten, so dass direkt zu Fahrtbeginn Wohlfühlklima im Innenraum herrscht. Auch das Ver- und Entriegeln der Türen ist aus der Ferne möglich - ebenso wie die Aktivierung der Warnblinkanlage.



Komplettiert wird der Feinschliff zum neuen Modelljahr von der digitalen 360 Grad Kamera. Die neue Durchsicht-Funktion zeigt auf dem Multimediabildschirm den Bereich unter dem Fahrzeug und die Reifenposition, was das Manövrieren auf engstem Raum vereinfacht. In Verbindung mit dem Lexus Active Park Assist, der die umfangreiche Komfort- und Sicherheitsausstattung des Lexus Safety System+ ergänzt, wird das Rangieren zum Kinderspiel: Die beim Rückwärtsfahren angezeigte Mittellinie verbessert das räumliche Verständnis.



Für noch mehr Reisekomfort hat Lexus auch die Mittelkonsole überarbeitet: Durch den Verzicht auf das Remote Touch Interface konnte die Position der Schalter optimiert werden, was deren Bedienung vereinfacht und gleichzeitig zum aufgeräumten, wertigen Charakter beiträgt. Das Smartphone lässt sich in einem großzügigen Ablagefach verstauen.



Der japanische Luxusliner fährt zu Preisen ab 120.650 Euro (Executive Line) ins neue Modelljahr und ist ausschließlich mit Allradantrieb "E-Four" erhältlich.

