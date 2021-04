Cityroller Aprilia SXR 50 verspricht Komfort und Fahrspaß

Der Frühling lockt auf die Straße. Und mit dem neuen Cityroller-Modell SXR 50 will Hersteller Aprilia frischen Wind ins Sortiment pusten. In den 90er-Jahren hat die Firma mit dem Aprilia SR 50 einen eher sportlichen 50-Kubik-Roller auf den Markt gebracht. Mit dem SXR 50 möchte man jetzt einen neuen Trend im 50er-Roller-Segment einläuten.



Optisch sportlich, ist der SXR 50 rundum auf Funktion und Komfort ausgelegt. Damit soll er neben der Zielgruppe jugendlicher Einsteiger ein breites Publikum ansprechen, das nach alternativen Lösung für innerstädtische Mobilität sucht. Agil, handlich und wendig bietet der SXR 50 viele praktische Detaillösungen, die den täglichen Weg zur Schule, zur Arbeit oder während der Freizeit komfortabler, kostengünstiger und schneller machen sollen.



Die Frontpartie präsentiert sich mit lichtstarker Dreifach-LED-Scheinwerfereinheit. Tagfahrlicht und Blinker, ebenfalls in LED-Technik, sind in die Scheinwerfer integriert. Funktionell zeigt sich der SXR 50, wenn es um sicheren Stauraum und Gepäcktransport geht. Der Jethelm und kleines Gepäck finden ihren Platz im beleuchteten Ablagefach unter der Sitzbank. Praktisch ist das Handschuhfach im Beinschild mit USB-Anschluss.



Das große volldigitale LCD-Multifunktions-Display des Cockpits liefert alle wichtigen Daten auf einen Blick. Im Standard-Modus mit Tacho und Drehzahlmesser werden zugleich Gesamt- und Tageskilometer, Kraftstoffstand, Uhrzeit und Lufttemperatur angezeigt.



Der Hersteller bietet für den SXR 50 eine Auswahl an Original-Zubehör, mit dem sich der Cityflitzer auf Wunsch noch komfortabler und praktischer zeigt. So bietet das in Fahrzeugfarbe lackierte, 32 Liter große Topcase noch mehr Stauraum. Über ein Windschild und die speziell für den SXR entwickelte wärmende Beinabdeckung werden sich alle diejenigen freuen, die ihren SXR 50 auch bei Wind und Wetter nutzen wollen.



Ab Juni 2021 bei den Aprilia Vertragspartnern verfügbar, präsentiert sich der neue SXR 50 bereits jetzt im Netz auf der Seite aprilia.com. Er kostet 2.490 Euro.

