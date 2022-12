Citroen trifft Asterix

die Editions Albert Rene starten ihre Partnerschaft mit dem kommenden Film "Asterix & Obelix: Das Reich der Mitte". Der Film unter der Regie von Guillaume Canet kommt im Februar 2023 in die Kinos, zunächst in Frankreich und kurz darauf auch international.



Diese Partnerschaft ist anders als jede andere, die Citroen bisher hatte, denn sie umfasst das Design und die Schaffung eines Konzept-Streitwagens von Citroen speziell für die Bedürfnisse dieses Films, was für die Marke beispiellos ist. Die Designteams waren von Anfang an in dieses Projekt involviert und entwarfen und bauten den Konzept-Streitwagen innerhalb von nur drei Monaten, während der Zeitplan für die Skizzierung und Herstellung eines Konzepts normalerweise mindestens ein Jahr beträgt.



"Die Begegnung zwischen diesen beiden Legenden der französischen Kultur ist absolut außergewöhnlich, es gab von Anfang an eine Nähe, Aufrichtigkeit und gegenseitigen Respekt zwischen den Teams von Citroen und Asterix", sagt Citroen-Designchef Pierre Leclercq. "Uns wurde diese unglaubliche Gelegenheit geboten, einen Konzept-Streitwagen von Grund auf neu zu erstellen und zu bauen." Das Ergebnis sei eine Ode an den legendären 2CV.



In der Tat ist der 2CV, der im deutschsprachigen Raum auch als "Ente" apostrophiert wird, ein Auto, das Teil des französischen Kulturerbes ist. Seine Silhouette ist überall auf der Welt erkennbar und repräsentiert für viele die französische Lebensart. Im neuen Asterix-Film ist der Streitwagen eine Neuinterpretation des 2CV und steht stellvertretend für die gallische Lebensweise.



Die Designteams von Citroen haben die DNA-Kernwerte der Marke Komfort, Technologie und mutiges Design neu interpretiert und dem Asterix-Film eine besondere Note verliehen. Das Ergebnis ist ein Streitwagen mit Aufhängung aus Wildschweinmagen, Scheinwerfern aus gallischen Helmen, die von Glühwürmchen bedient werden, die mit dem Zaubertrank gestärkt werden und Rädern aus recycelten Schilden, die den Doppelwinkel von Citroen enthalten.



Es wurde intensiv über das exakte Design des Streitwagens für diesen Film nachgedacht. In der Filmszene, in der die Helden ihr Dorf verlassen wollen, um nach China zu gehen, präsentiert Cetautomatix den Wagen und zeigt Obelix die neuesten Innovationen, die er mitgebracht hat, damit die Reise so komfortabel und reibungslos wie möglich verläuft.



Weiter im Film, als Caesars Armee China erreicht, gibt es eine Werbetafel am Eingang des Landes, die für das beste Auto der Zeit wirbt: den 2CV, einen unglaublichen Wagen aus Gallien, der von zwei Pferden gezogen wird. Dies ist eine Anspielung auf den berühmten Citroen-Werbefilm, der auf der Chinesischen Mauer gedreht wurde.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1