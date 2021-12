Citroen My Amy Buggy Concept - Spaßmobil aus Frankreich

Willkommen in der Zukunft: Die Franzosen bringen mit dem Citroen My Amy Buggy Concept eine vollelektrische Mobilitätslösung für Abenteuer und Ausflüge. Das Concept Car ist eine Anspielung auf den legendären Citroen Mehari aus dem Jahr 1968 und zeigt die langjährige Tradition von Citroen.



"Der My Ami Buggy ist ein Konzept im Einklang mit der Philosophie des Ami, dass kein Auto ist. Daher haben wir uns von der Welt der Konstruktionsspiele inspirieren lassen, um den Spaß und die Funktionalität zu fördern, und vom Industriedesign, um Ergonomie und Ästhetik zu erreichen, wobei wir Alltagsgegenstände (Möbel, Beleuchtung usw.) und Modeaccessoires (Turnschuhe, Sportgeräte, Brillen usw.) einbezogen haben. Die einfachen, extrudierten Formen der Kamera- und Smartphone-Halterungen wurden beispielsweise von den Arbeiten von Designern inspiriert, die in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts unverzichtbare und zeitlose Gebrauchsgegenstände entworfen haben. My Ami Buggy Concept soll funktional und einfach sein, ganz im Sinne der ikonischen und zeitgenössischen Industrieobjekte", sagt Samuel Pericles, Designer My Ami Buggy.



Der My Ami Buggy steht auf breiten Offroad-Rädern, an der Front und am Heck sind Schutzbügel, Scheinwerfergitter und Stoßfänger angebracht. An den Seiten wird die Silhouette durch überarbeitete Kotflügelverbreiterungen und röhrenförmige Schutzvorrichtungen an der Unterseite der Türen verstärkt. Der LED-Lichtbalken an der Vorderseite des Dachs verleiht dem Konzept einen zusätzlichen abenteuerlichen Touch, wenn es in die Nacht oder in den Nebel geht. Die Türen wurden komplett entfernt und durch transparente, regendichte Planen ersetzt, die bei schlechtem Wetter hochgezogen werden können. Diese sind mit Reißverschlüssen versehen, um den Fahrgastraum zu verschließen. Diese praktischen Schutzvorhänge können abgenommen, aufgerollt und hinter den Sitzen in speziellen Stautaschen verstaut werden.



Über der Windschutzscheibe ist eine Dachhaube angebracht, die aus dem Dach herausläuft und Schutz vor widrigen Wetterbedingungen bietet. Im Sommer spendet sie Schatten und schirmt die Strahlen der Mittagssonne ab. Die breiten "Mud"-Reifen und ihre mattgoldenen Offset-Felgen sorgen für eine gute Straßenlage und erhöhte Stabilität auf allen Untergründen, so der Hersteller.



Obwohl es sich um einen kreativen, einzigartigen Ansatz handelt, haben die Designer und Ingenieure dennoch dafür gesorgt, dass das Konzept realistisch ist. Die Befestigung bestimmter Elemente war eine echte Herausforderung - in einigen Fällen sind sie direkt am röhrenförmigen Chassis angebracht, um sicherzustellen, dass sie sicher sind. Dies gilt insbesondere für die Rammschutzbügel und das Reserverad auf dem Dach.



My Ami Buggy Concept umfasst insgesamt drei Farben: Schwarz, Khaki und Gelb. Das von der Campingausrüstung inspirierte Schwarz unterstreicht den robusten Charakter des Fahrzeugs. Das zweifarbige Äußere verleiht dem My Ami Buggy Concept ein dynamisches Design: Eloxiertes Khaki an der Vorderseite und Schwarz gesprenkelt am Heck, ein Wechselspiel der Symmetrie, das auch darauf abzielt, die Vorderseite deutlich von der Rückseite des Fahrzeugs zu unterscheiden.



In Deutschland hat der My Amy Buggy Concept durchaus das Potenzial zur Kleinserie, sein Pendant Opel Rocks-e verspricht jetzt schon ein Erfolgsmodell zu werden. Die Technik des Vehikels stammt vom Ami. In Zahlen: Eine 5,5-Kilowattstunden-Batterie, 6 kW/8 PS und eine Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h.

