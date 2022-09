Citroen mit neuem Logo und Markenclaim

Citroen überarbeitet seine Corporate Identity. Dazu gehört ein neues Markenlogo der 103 Jahre alten Marke, das zum ersten Mal Ende September auf einem neuen Konzeptfahrzeug zu sehen sein wird. Es interpretiert das ursprüngliche Logo neu, das von Gründer André Citroën gewählt wurde, inspiriert vom Erfolg seines ersten metallverarbeitenden Unternehmens, das Winkelzahnräder- Getriebesysteme herstellte. Der "Doppelwinkel" ist seitdem das Herz der Identität von Citroen und nun zum zehnten Mal weiter entwickelt, die Basis für das Markenlogo.



Vincent Cobee, CEO von Citroen, betont: "Während wir das wahrscheinlich aufregendste Kapitel in unserer illustren 103-jährigen Geschichte beginnen, ist es an der Zeit, dass Citroën einen modernen und zeitgenössischen neuen Look annimmt. Unsere neue Identität ist ein elegantes Symbol des Fortschritts, da wir unsere Kunden physisch in gewagten, zukunftsorientierten Fahrzeugen bewegen, die traditionelle Branchenregeln in Frage stellen, und emotional, indem wir sicherstellen, dass ihre gesamte Erfahrung - insbesondere elektrisch fahren - erschwinglicher, komfortabler und angenehmer ist, was auch immer ihre Wünsche und Bedürfnisse sind".



Das neue Logo wird auch über die digitale Umgebung und die Verwendung des neuen Logos auf und in Fahrzeugen hinausgehen, um alle Elemente der Corporate Identity des Unternehmens zu umfassen, von Merchandising bis hin zu Händler- und Firmengebäudebeschilderung. Effiziente neue Beschilderungen werden leichter und energiesparender sowie chromfrei sein, um die Recyclingfähigkeit zu erhöhen.



Das neue Markenlogo und die Corporate Identity von Citroën werden mit der Signatur "Nothing Moves Us Like Citroën" kombiniert, um die kommende Antriebs- und Mobilitäts-Revolution im Ansatz der Marke und ihr Engagement für das Wohlbefinden der Kunden hervorzuheben.

