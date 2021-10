Citroen: Historische Modelle als Filmstars

Wichtige Rollen für berühmte Citroen-Modelle: Der Autobauer ist mit mehreren historischen Autos in "The French Dispatch", dem neuen Film des Oscar-nominierten und visionären Regisseurs Wes Anderson zu sehen. So sind der Traction Avant und der Typ H dabei, auch andere Citroen-Modelle sind in den Straßen der typisch französischen Stadt zu sehen, darunter der 2 CV, der Ami 6, die historische DS und der GS.



Der Film erweckt eine Sammlung von Geschichten aus der letzten Ausgabe der gleichnamigen amerikanischen Zeitschrift zum Leben. Die Handlung spielt im 20. Jahrhundert in der fiktiven französischen Stadt Ennui-sur-Blase."Die visuelle Basis des Films, die Kostüme und die Kulissen beruhen auf Recherchen. Auch wenn es sich um eine Vermischung handelt und um eine Art erfundenes Zeug mit einem Fantasy-Element, so basiert doch alles auf fundierten Grundlagen", sagt Wes Anderson.



Ein Besuch im Citroen Conservatoire vor Beginn der Dreharbeiten half bei der Auswahl der Modelle, die am besten in die Geschichten passen. Alle historischen Citroen-Modelle hatten legendäre Auftritte in weltweiten Blockbustern.



Ein berühmtes Beispiel ist der 2CV 007, eine eigens angefertigte Sonderedition, in "James Bond 007 - In tödlicher Mission" (1981). Zudem ist die DS in "Zurück in die Zukunft Teil II" (1989) und im Animationsfilm "Cars 2" (2011) zu sehen, in dem "die Göttin" und der 2CV wieder vereint sind und sich über der Seine küssen. In seinem Film "The Life Aquatic with Steve Zissou" (2004) erinnert Wes Anderson gleich zweimal an die Marke: als die Crew von Professor Zissou Geiseln im Hotel Citroen rettet und als sie in einem gelben Mehari auf ihrer Insel umherfahren.

