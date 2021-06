Citroen e-Berlingo bereits bestellbar

Der Citroen Berlingo geht in die dritte Generation. Zum ersten Mal gibt es den Van auch mit Elektroantrieb. Der neue e-Berlingo kann ab sofort bestellt werden.



Die unter den Sitzen und der Ladefläche verbaute Batterie hat eine Kapazität von 50 kWh für eine Reichweite von bis zu 285 Kilometern nach WLTP. Die Leistung beträgt 100 kW/136 PS, das maximale Drehmoment liegt bei 260 Newtonmeter (Nm), und die Höchstgeschwindigkeit gibt der Hersteller mit 135 km/h an.



Optisch unterscheidet sich der Stromer von der Version mit Verbrennungsmotor durch den Ladeanschluss an der linken hinteren Karosserieseite, Details in "Anodised Blue" an den Stoßfängern sowie dem seitlichen "Airbump" und das neue "e"-Logo.



Die Preise für den elektrischen Hochdachkombi beginnen bei 36.590 Euro. Käufer elektrischer Pkw profitieren von der Innovationsprämie der Bundesregierung, sobald der e-Berlingo beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle offiziell aufgeführt ist (BAFA-Liste).



Aktuell bis mindestens Endes des Jahres 2021 gibt es für Elektrofahrzeuge einen Bonus von bis zu 9.570 Euro (6.000 Euro Innovationsprämie der Bundesregierung plus 3.000 Euro Herstelleranteil zuzüglich 570 Euro Mehrwertsteuer). So kostet ein e-Berlingo M Live Pack mit 50-kWh-Batterie nach Abzug des Umweltbonus vom Hersteller dann noch 27.020 Euro inkl. MwSt.



Die Kundenauslieferungen des elektrischen Freizeit-Vans sollen im September 2021 beginnen.

