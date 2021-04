Citroen CX 5: Crossover mit viel Komfort

Schon sein Name signalisiert einen doppelten Ansatz: Mit dem neuen CX 5 erinnert Citroen sowohl an sein früheres Flaggschiff CX, als auch an den bis 2017 gebauten C5. Jedenfalls will die französische Stellantis-Tochter "frischen Wind in das Segment der Oberklasse" bringen.



Dabei helfen soll das Design, das Akzente von Limousine, Kombi und SUV miteinander verbindet - es handelt sich also um einen typischen Crossover. Der C5 X wird sowohl mit reinem Benziner, als auch mit Plug-in-Hybridantrieb auf den Markt kommen. Und er soll, typisch Citroen, reichlich Komfort bieten.



Die Franzosen versprechen dank 4,81 Meter Länge und reichlich Radstand ein großzügiges Platzangebot speziell in der zweiten Reihe und einen 545 bis 1.640 Liter fassenden Kofferraum. Dazu kommen ein erweitertes Head-up Display, der Highway Driver Assist und die neue Infotainment-Schnittstelle mit zentralem 12-Zoll-Touchscreen, natürlicher Spracherkennung und einem individuell anpassbaren Bildschirm mit Widgets wie bei einem Tablet.



Der Plug-in-Antrieb leistet 225 PS, die elektrische Höchstgeschwindigkeit beträgt 135 km/h. Laut Hersteller kann der CX 5 "mehr als 50 Kilometer laut WLTP-Zyklus rein elektrisch und lokal emissionsfrei fahren".

