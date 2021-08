Citroen C5 X: Komfortzone mit Doppelwinkel

Die großen Modelle von Citroen stehen traditionell für Fahrkomfort mit individueller Note. Mit dem neuen C5 X gibt es wieder eine französische Karosse mit Doppelwinkel, die im Segment geräumiger Crossover-Limousinen gehobenen Ansprüchen genügt. Sie steht auf der Plattform EMP2 - ebenso wie die ebenfalls dem Stellantis-Konzern entstammende Edel-Limousine DS 9 und andere Fahrzeuge mit üppigem Platzangebot.



Die Sitzprobe bei der Präsentation in Rüsselsheim macht bereits Freude. Der Fahrersesel ist so bequem, dass man sich in eine Lounge versetzt fühlt. Er bietet aber auch ausreichend Halt für dynamische Fahrten - auch wenn solche im Rahmen einer statischen Vorstellung noch nicht auf dem Plan standen. Der Blick auf die Instrumententafel zeigt, dass im C5 X moderne Technik und französische Eleganz in Harmonie miteinander verbunden sind. Viel Beinfreiheit bieten auch die Plätze im Fond. Und dank niedriger Ladekante und 545 Litern Fassungsvermögen ermöglicht der Kofferraum der Crossover-Limousine bequemes Beladen.



Bei den Antrieben geht Citroen behutsam mit der Zeit: Zur Wahl stehen zwei Benzinmotoren mit 130 oder 180 PS und ein Plug-in-Hybrid mit 225 PS. Einen Diesel gibt es für den C5 X nicht. Europaweit sei die Nachfrage nach dem Diesel stark zurückgegangen und deshalb verzichte man auf den Selbstzünder, sagt Citroen-Sprecher Christopher Rux. Der Hersteller rechne in Deutschland damit, dass sich rund 60 Prozent für den Plug-in-Hybrid entscheiden werden.



Elektronisch liefern die Ingenieur state of the art: Das großflächige, farbige Erweiterte Head-up-Display projiziert wichtige Fahrinformationen direkt in das Sichtfeld des Fahrers - ein erster Schritt in Richtung Augmented Reality. Hierbei handelt es sich um eine Technologie, die bereits im 19_19 Concept zum Einsatz kam und dem Fahrer ermöglicht, den Blick nicht mehr von der Straße abwenden zu müssen. Die benötigten Informationen - von der Geschwindigkeit über Telefongespräche bis hin zur Navigation - werden in der Windschutzscheibe angezeigt.



Im C5 X führt Citroen eine neue Infotainment-Schnittstelle ein, die voll auf Konnektivität ausgerichtet und mit dem 12-Zoll-HD-Touchscreen, vier USB-Typ-C-Anschlüssen sowie einer Induktionslademöglichkeit für das Smartphone verbunden ist. Die Aktualisierung erfolgt in Echtzeit über die Cloud. Apple CarPlay und Android Auto können auf dem Touchscreen des Fahrzeugs genutzt werden, ohne dass das Smartphone per Kabel angeschlossen sein muss.



Preise teilt der Hersteller noch nicht mit. Doch liegt man sicherlich nicht ganz falsch, wenn man mit Tarifen irgendwo zwischen 30.000 und 40.000 Euro rechnet.

