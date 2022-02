Citroen C5 Aircross in den Startlöchern

Das Kompakt-SUV C5 Aircross ist nach einem Upgrade von Design, Komfort und Technologien ab sofort bestellbar. Die Preise beginnen bei 31.700 Euro für den C5 Aircross PureTech 130 Stop&Start Feel Pack mit Sechsgang-Schaltgetriebe und 96 kW/131 PS, was dem gleichen Einstiegspreisniveau wie vor dem umfassenden Facelift entspricht.



Optisch größer und moderner, führt der C5 Aircross laut Citroen eine neue Designsprache ein, bei der die kurvigen Formen einer strukturierteren Linienführung weichen. Das Styling der Frontpartie wurde überarbeitet und ist nun vertikaler und moderner.



Der neue C5 Aircross wird von einer neuen Interpretation des Markenlogos, das in schwarzem Lack mit Chromeinfassung ausgeführt ist, geziert. Der Doppelwinkel geht optisch über eine Reihe von immer enger werdenden Chrom- und schwarzen Klaviertasten allmählich in die LED-Tagfahrleuchten über und löst sich scheinbar fließend in den Tagfahrleuchten auf.



Charakteristisch für die neue Citroën-Designsprache ist die V-förmige LED-Signatur des Tagfahrlichts in Form von Klaviertasten, die den Frontscheinwerfern einen modernen 3D-Effekt verleihen und den schwarzen Kühlergrill optisch verlängern sollen. Das Logo und die V-förmige Lichtsignatur werden am unteren Rand des Kühlergrills durch eine schwarz lackierte Leiste unterstrichen, die mit einem Blick für das grafische Detail gestaltet ist: Das Doppelwinkel-Muster, das unter dem Logo beginnt, verläuft parallel zu den Klaviertasten der Tagfahrlichtsignatur über die gesamte Breite der Front.

