Citroen C5 Aircross Hybrid AG2R praktisch für Radler

Wer mit dem Fahrrad nicht nur vor der eigenen Haustür unterwegs ist, sondern sein Rad auch bei einem Wochenendtrip oder im Urlaub dabeihaben möchte, findet in dem neuen Citroen C5 Aircross Hybrid AG2R "Citroen Team" den passenden Begleiter. Ausstattungshighlight ist die abnehmbare Anhängerkupplung in Kombination mit dem Thule Fahrradträger. Damit können gleich zwei Fahrräder sicher und komfortabel zum Zielort transportiert werden.



Käufer der Sonderserie C5 Aircross Hybrid AG2R "Citroen Team" erhalten einen Gutschein für das sportliche AG2R Fan-Paket im Wert von 214 Euro und können damit Fanartikel des AG2R Citroen-Teams, darunter Trikots, Fahrradhandschuhe und nachfüllbare Wasserflaschen, in der markeneigenen Lifestyle Boutique erhalten.

