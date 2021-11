Citroen C3 You! Stark kalkuliert

Die You! genannte Sonderserie des Citroen C3 gibt es in Deutschland zum Preis ab 13.990 Euro. Damit ist der auf der Version des Citroen C3 "Feel" basierende Kleinstwagen die neue Einstiegsversion in die Citroen-Modellpalette.



Auf den ersten Blick erkennt man den kleinen Franzosen mit Platz für fünf Personen an den weißen Außenspiegelgehäusen und Nebelscheinwerferumrandungen sowie den You! Stickern, die die Türen zieren. Zahlreiche Assistenzsysteme, darunter Verkehrszeichenerkennung, Geschwindigkeitsregler und Spurassistent runden das serienmäßige Angebot ab.



Die Sonderserie Citroen C3 You! ist in sechs Karosseriefarben erhältlich: Elixier-Rot, Sand-Beige, Perla Nera Schwarz, Stahl-Grau, Platinium-Grau und Polar-Weiß.

