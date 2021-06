Citroen C3 im Seemannsstil

Elixier-Rot, Platinum-Grau und andere extravagante Farben gibt es für den Citroen C3. Für ein besonders stilvolles Design hat sich die Französische Automarke mit dem Modelabel "Saint James" zusammengetan. Zur Verfügung steht auch eine Zweifarblackierung bei schwarzem oder weißem Dach.



Die 16-Zoll-Leichtmetallfelgen Hellix glanzgedreht, getönte Heck- und Seitenscheiben hinten sowie verbreiterte Radkästen und Seitenschweller sollen den dynamischen Charakter des C3 Saint James unterstreichen. Die limitierte Sonderedition ist auf den ersten Blick an dem blau-weiß-roten Dachaufkleber mit der Aufschrift Saint James zu erkennen.



Auch das Ambiente des Innenraums haben die Designer von Saint James aufgepeppt: Für Komfort und Wohlbefinden an Bord sorgen die Advanced Comfort Sitze. Ein dekorativer Streifen mit Doppelwinkelmuster und der Aufschrift "Saint James" im oberen Teil der Rückenlehne und rote Ziernähte oberhalb des Streifens erinnern an Wollspulen und die markentypische Mode im Seemannsstil.



Die Ausstattung basiert auf dem Topniveau Shine, das unter anderem Klimaautomatik, Eco-LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht sowie eine geteilte und umklappbare Rücksitzbank umfasst. Das Sondermodell C3 Saint James rollt ab August 2021 zu den Händlern, die Preise beginnen bei 20.540 Euro.

