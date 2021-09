Citroen C3 für Indien und Südamerika

Indien und Südamerika gelten als Wachstumsmärkte. Der neue Citroen C3 ist genau für diese Märkte zugeschnitten. "Um die zukünftige Position von Citroen zu stärken, ist eine größere internationale Präsenz erforderlich", sagt Citroen-Chef Vincent Cobee. "Diese wollen wir erreichen, indem wir in den Märkten, in denen wir tätig sind, wie Südamerika, dem Nahen Osten, Afrika und China, stärker werden und in andere Märkte eintreten, darunter Indien, das bald der drittgrößte Markt der Welt sein wird."



Zu diesem Ziel führe man einen ehrgeizigen Produktplan ein, der die Einführung von drei international ausgerichteten Modellen innerhalb von drei Jahren vorsieht. Modelle, die in strategischen Regionen entworfen, entwickelt und produziert werden und die die Identität von Citroen in Bezug auf Design und Komfort an Bord voll und ganz repräsentieren sollen.



"Der neue C3 ist ein wesentlicher Bestandteil dieser internationalen Expansion und die erste Etappe der Wachstumsstrategie", betont Cobee. Das weniger als vier Meter lange Fahrzeug ziele auf ein wichtiges Segment in Indien und Südamerika. Modern, vernetzt und auf die lokalen Bedürfnisse zugeschnitten, sei der neue C3 perfekt geeignet, um das Wachstum von Citroen zu unterstützen.



Der neue C3 unterscheidet sich von der europäischen Version, da sein Design von den jeweiligen Ländern inspiriert wurde, um eine einzigartige Lösung zu bieten, die die Identität von Citroen zum Ausdruck bringen soll. Der Kauf eines Autos ist für die Kunden eine große Investition und als Marke demonstriert Citroen den Ehrgeiz, ein modernes, prestigeträchtiges Modell anzubieten, das für den Preis eine hochwertige Ausstattung bieten und an der Spitze des Marktes stehen soll.

