"Checker Tobi" hilft Kindern bei Nachhaltigkeit

Mit Klima- und Umweltschutz kann man nicht früh genug anfangen. Volvo Car Germany verrät deshalb in einer weiteren Webserie mit dem TV-Moderator und Autor Tobias Krell, was bereits Kinder für mehr Nachhaltigkeit tun können. Der als "Checker Tobi" aus der gleichnamigen Serie und dem Kinofilm bekannte Reporter erklärt in drei kurzweiligen Episoden, was eigentlich Recycling ist und warum und wie man Strom und Wasser sparen sollte.



Wer beispielsweise beim Zähneputzen das Wasser abstellt, reduziert den Verbrauch schon deutlich. Zuschauer der neuen Volvo Miniserie "Tobi macht Schule" erfahren auch, warum ausgeschaltete Fernseher und Co. trotzdem Energie "fressen". Tobi erklärt jedoch, wie sich der tückische Standby-Betrieb kinderleicht beenden lässt: einfach Stecker ziehen. Die Königsdisziplin darf natürlich auch nicht fehlen: die Mülltrennung. Wird Abfall sauber getrennt, ermöglicht dies ein zweites Leben. Mithilfe von Recycling entstehen beispielsweise schöne Turnbeutel aus Plastikflaschen und neue Schulhefte aus Altpapier.



Die rund dreiminütigen Videos beleuchten das Thema Nachhaltigkeit auf unterhaltsame und spielerische Weise. Die Teaser sind ab sofort in zielgruppen-affinen Medien wie zum Beispiel dem Online-Portal eltern.de zu finden, in voller Länge gibt es die Clips auf www.volvocars.de und auf den Volvo Kanälen in den sozialen Medien.



Die in Zusammenarbeit mit der Kreativagentur Digital Pixelpark entstandene Miniserie "Tobi macht Schule" ist Teil des langjährigen Volvo Engagements für die Hilfsorganisation BILD hilft e. V. "Ein Herz für Kinder". Allein im vergangenen Jahr hat das Unternehmen gemeinsam mit den teilnehmenden Volvo Vertragspartnern 555.555 Euro an die Aktion gespendet, seit Start des Engagements sind es sogar mehr als vier Millionen Euro.

