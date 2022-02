CFMoto 700CL-X: Schickes Neo-Retrobike

Attraktiver Neuzugang bei den derzeit angesagten Neo-Retrobikes: In Kürze erreichen die ersten Exemplare der CFMoto 700CL-X den deutschen Boden. Ihr Einstiegspreis: 7.199 Euro.



Für diese Summe gibt es ein schickes und ziemlich dynamisches Bike mit 51,5 kW/70 PS starkem und 693 Kubik großem Paralleltwin. Der Hersteller verspricht ein steifes Chassis mit eloxierter Upside-down-Gabel und Zentralfederbein, die beide vollständig einstellbar ausgelegt sind.



Die Komponenten der Maschine stammen laut Hersteller "von renommierten europäischen und asiatischen Zulieferern wie KYB, Bosch, Continental oder Pirelli". Zur Serienausstattung gehören zwei Fahrmodi, eine Geschwindigkeitsregelanlage, eine vollständig in LED-Technik ausgeführte Beleuchtung mit adaptivem Kurvenlicht und ein rundes LC-Display mit 75 Millimetern Durchmesser.



Den Look der 700CL-X entwickelte CFMoto in Kooperation mit einem italienischen Designstudio. Noch in diesem Jahr will der chinesische Hersteller der Heritage-Version eine Sportvariante an die Seite stellen.

