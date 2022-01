CES 2022 - eine Messe in der Krise

Im vorigen Jahr konnten die Präsentationen auf der Unterhaltungsindustrie-Messe CES wegen der Corona-Pandemie nur virtuell stattfinden. Doch vom 5. bis 8. Januar 2022 sind wieder Besucher in den Ausstellungshallen in Las Vegas zugelassen. Auch wenn Branchen-Schwergewichte wie Amazon, General Motors, Google, Microsoft, BMW, Mercedes, Continental oder Intel der Messe entweder ganz fernbleiben oder ihre geplanten Aktivitäten stark einschränken wollen - die Show muss weitergehen in Nevada.



Wie der Mix aus Präsentationen in Las Vegas und Internet-Übertragungen ankommen wird, ist noch völlig offen. Skeptiker mutmaßen bereits, dass der CES ein ähnliches Schicksal drohen könnte wie der Cebit, die von der Finanzkrise 2008 ins Abseits gedrängt wurde. Und nun Corona als CES-Killer?



Messe-Chef Gary Shapiro verbreitet weiter Optimismus und verweist auf die strengen Auflagen: Alle Teilnehmer müssen vollständig geimpft sein. Zudem wurden die Gänge verbreitert und ein Einbahn-System für die Besucher entworfen. Und wegen der vielen Absagen gibt es sowieso reichlich Platz.



Fast schon ein wenig trotzig wirkt die Ankündigung, dass die CES als globale Bühne für Innovationen auch 2022 großen und kleinen Unternehmen aus der ganzen Welt die Möglichkeit bieten werde, ihre Produkte vorzustellen, Marken aufzubauen und Partnerschaften zu schließen.

