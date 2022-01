CES 2022: Das Chamäleon-Auto von BMW

Es klingt zuerst wie eine futuristische Spielerei, was BMW auf der CES in Las Vegas zeigt: Ein Auto, das die Farbe wechselt wie ein Chamäleon. Dahinter steckt aber kein ausgeflippter Designer, sondern eine durchaus sinnvolle Idee.



"Die Karosserieoberfläche des BMW iX Flow featuring E Ink kann auf Anforderung des Fahrers ihre Farbe variieren", so die Autobauer. Möglich wird das durch eine Folierung, die sich der Technik von E-Readern bedient: In die Oberflächenbeschichtung sind mehrere Millionen Mikrokapseln mit negativ aufgeladenen weißen und positiv aufgeladenen schwarzen Pigmente eingebracht. Je nach Einstellung wird durch ein elektrisches Feld dafür gesorgt, dass sich entweder die weißen oder die schwarzen Pigmente an der Oberfläche der Mikrokapseln sammeln und so der Karosserie den gewünschten Farbton geben.



Diese Technologie schafft laut BMW "vollkommen neue Möglichkeiten, das Erscheinungsbild des Fahrzeugs so zu verändern, dass es den ästhetischen Vorlieben des Fahrers, den Umweltbedingungen oder auch funktionalen Erfordernissen entspricht".



Denn dass es dabei nicht nur um den persönlichen Geschmack oder die aktuelle Stimmungslage geht, ist den Münchnern wichtig. So kann bei starker Sonneneinstrahlung und hohen Außentemperaturen die Aufheizung des Fahrzeugs und seines Innenraums durch den Wechsel zu einer hellen Farbe verringert werden. Bei kühler Witterung nimmt das Fahrzeug mit dunkler Außenhaut spürbar mehr Wärme aus dem Sonnenlicht auf. So könne mit einem gezielten Farbwechsel dafür gesorgt werden, dass die Kühl- oder Heizleistung der Klimaanlage heruntergeregelt werden könne, heißt es.

