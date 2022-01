Caravaning: Die beliebtesten Marken

Deutsche Hersteller liegen in der Gunst der Wohnmobil-Freunde ganz vorn. Am beliebtesten sind laut der gerade abgeschlossenen Leserwahl der Zeitschrift promobil die Marken aus den süddeutschen Reisemobil- und Caravan-Hochburgen Baden-Württemberg und Bayern. Sie räumen die meisten Auszeichnungen ab.



Carthago (Aulendorf) gewinnt als einziger Hersteller zwei der insgesamt elf Kategorien. Hymer (Bad Waldsee) und Malibu (Aulendorf) liegen in jeweils einer Kategorie vorn. Die bayrischen Mitstreiter Bimobil (Oberpframmern), Knaus (Jandelsbrunn), Pössl (Ainring) und Weinsberg, eine Marke von Knaus Tabbert (Jandelsbrunn), gewinnen jeweils eine Auszeichnung. Eine Kategorie konnte außerdem Niesmann+Bischoff (Polch / Rheinland-Pfalz) für sich entscheiden.



Bei den Kompakt-Campingbussen überholt der Mercedes Marco Polo in diesem Jahr den VW California. Zum beliebtesten Basismodell kürten die Teilnehmer mit großem Abstand erneut den Dauersieger Fiat Ducato. In den Importwertungen bei den Reisemobilen dominiert der slowenische Hersteller Adria mit Erfolgen in sieben Kategorien, gefolgt von Sun Living und Kabe mit jeweils einem Spitzenplatz.



Auch bei der parallel laufenden Leserwahl der Zeitschrift Caravaning konnten die süddeutschen Marken am meisten Punkte sammeln. Hier glänzte der schwäbische Hersteller Fendt (Mertingen) mit Siegen in gleich drei von insgesamt sechs Kategorien. Eriba aus der Hymer-Gruppe (Bad Waldsee) und Weinsberg von Knaus Tabbert (Jandelsbrunn) wählten die Leser in jeweils einer Wertung zum Sieger. Mit Hobby (Fockbek / Schleswig-Holstein) konnte aber auch eine Marke aus dem hohen Norden eine Kategorie für sich entscheiden. In der Importwertung sicherte sich vier Mal der Hersteller Adria einen Erfolg. Zwei Import-Kategorien gewann der britische Hersteller Sprite.

