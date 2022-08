Camping-Stellplätze: Enormes Potenzial

Camping-Urlauber bescherten der deutschen Wirtschaft im vergangenen Jahr über 15 Milliarden Euro Umsatz. Das ist ein Anstieg von einer Milliarde Euro im Vergleich zu 2020. Haupttreiber dieser Entwicklung ist der Reisemobiltourismus, dessen Infrastruktur in Deutschland vor Herausforderungen steht. Daher setzt sich der Caravaning Industrie Verband (CIVD) aktiv für den Infrastrukturausbau ein.



Die Zahl der Reisemobilstellplätze ist im vergangenen Jahr auf insgesamt über 5000 Stellplätze angewachsen. Noch ist kein flächendeckender Mangel an Stellplätzen zu erkennen, doch in besonders nachgefragten Regionen kommt es bereits heute zu Engpässen bei den Übernachtungsangeboten



Auf dem CARAVAN SALON in Düsseldorf (27.08. - 04.09.2022) rückt der Verband die Thematik besonders ins Rampenlicht: Im Außengelände der Messe präsentiert der CIVD einen Musterstellplatz, der erfolgreiche Stellplatz-Konzepte unter Realbedingungen simuliert.



Die Potenziale von Stellplätzen sind enorm: 2021 gaben Urlauber mit Reisemobilen außerhalb von klassischen Campingplätzen mehr als 1,5 Milliarden Euro aus. Die große Beliebtheit von Stellplätzen bietet ländlichen oder bisher touristisch weniger entwickelten Regionen die Chance, mit eigenen Übernachtungsangeboten am Caravaning-Boom teilzuhaben.



Die Vorrausetzungen und Investitionen sind im Vergleich zu Hotels oder Ferienanlagen recht niedrigschwellig und kostengünstig. Der CIVD fordert daher eine Verbesserung der gesetzlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen und eine stärkere Förderung des Neu- und Ausbaus von Reisemobilstellplätzen.

