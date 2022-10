Camping ist äußerst facettenreich

Vom Reisemobil über den Wohnwagen bis hin zu Zelt oder Dachzelt - Camping boomt. In jedem Fall kommen auf die Stoßdämpfer des jeweiligen Fahrzeugs große Herausforderungen zu: Beim Camper sind es die schweren Einbauten, beim Caravan fordern Stützlast sowie Zug- und Hebelkräfte das Fahrzeug extrem.



Auch wer lediglich zeltet, belastet sein Auto bei der Anreise oft über Gebühr: Der Kofferraum ist komplett vollgeladen und ganz oben thront meistens noch eine Transportbox oder ein Dachzelt, sodass der Fahrzeugschwerpunkt ungünstig verschoben wird. Kommt dann auch noch ein Fahrradträger auf der Anhängerkupplung hinzu, wird es richtig heikel.



Der Fahrwerkhersteller Bilstein bietet Camping-Fans eine Lösung an. Neben dem bereits länger erhältlichen Bilstein B6 für Zugfahrzeuge, schwere Beladung und Außenlasten gibt es seit Sommer 2022 zusätzlich die Hochleistungsstoßdämpfer Bilstein B6 Camper und B6 Camper Advanced für Wohnmobile.



Von den neuen Camper-Produkten profitieren sowohl ausgebaute Kastenwagen als auch Teilintegrierte auf Basis des Fiat Ducato (ab Baujahr 2006). Auf diesem basieren in Europa weit über die Hälfte aller Reisemobile. Berücksichtigt werden zudem alle baugleichen Fahrzeuge von Citroen und Peugeot. Je nach Version ist ein Umbau nur an der Vorderachse (Ducato/light/35 L) oder an beiden Achsen (Ducato Maxi/heavy/35 H/40 H) notwendig. Die Serienfedern können in allen Fällen weiterverwendet werden.



Wohnmobile, die auf Transportern basieren, übernehmen in aller Regel auch deren unveränderte Fahrwerke. Mangelnder Reisekomfort, schlechte Stabilität in Kurven oder störende Geräusche können die Folge sein. Zu den Vorzügen des verbesserten Serienersatzstoßdämpfers B6 Camper, der eintragungsfrei ist, gehören ein Sicherheitsplus bei Seitenwind und in Kurven durch gute Bodenhaftung.



Der schon länger verfügbare Bilstein B6 für Pkw und Transporter ohne Wohnmobilausbau ist der ideale Gasdruckstoßdämpfer für alle, die das serienmäßige Fahrverhalten ohne Komforteinbußen verbessern möchten. Ein Federwechsel ist dabei nicht notwendig, sodass der Umbau eintragungsfrei bleibt. Besonders bezahlt macht sich das Plus an Dämpfkraft des B6 auf schlechten Straßen, bei hoher Zuladung, im Anhängerbetrieb oder in Kombination mit Außenlasten wie Transportboxen, Dachzelten oder Fahrradträgern, so der Hersteller.



"Egal ob mit Wohnwagen oder Fahrradträger: Durch die an der Anhängerkupplung auftretenden hohen Stützlasten, Zug- und Hebelkräfte sind die Serienstoßdämpfer in Gefahrensituationen schnell am Limit, da sie nicht auf diese Belastung hin optimiert wurden", erläutert Rainer Popiol, Leiter der Bilstein Academy: "Aber auch zusätzliche Dachlasten oder ganz allgemein hohes Gewicht können sich äußerst negativ auf Fahrsicherheit, Agilität und Komfort auswirken."

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1