Camper voller Urlaubspläne für 2023

Deutsche Camper sind voller Urlaubspläne für das Jahr 2023. Das geht aus einer Umfrage des Campingspezialisten ACSI unter 12.000 Campern aus ganz Europa hervor. Die 3.000 deutschen Camper, die an der Umfrage teilgenommen haben, sind schon jetzt bereit, im Frühjahr aufzubrechen - im eigenen Land, aber zunehmend auch im Ausland.



Beliebte Ziele sind vor allem Deutschland, Italien und Frankreich. "Obwohl der Urlaub im eigenen Land nach wie vor beliebt ist, macht sich der Reiz des Auslands zunehmend bemerkbar", erklärt ACSI-Geschäftsführer Ramon van Reine. "Dies war bereits im letzten Jahr zu beobachten und wird sich 2023 noch weiter verstärken". Spanien, die Niederlande und Dänemark werden als Reiseziele bei deutschen Campern immer beliebter.



Die zunehmende Beliebtheit des Auslandsurlaubs geht Hand in Hand mit einer längeren Urlaubsdauer. Wie lange Menschen verreisen, hängt von der Konstellation der Reisegruppe ab. Camper, die mit (Enkel-)Kindern verreisen, wollen im Jahr 2023 durchschnittlich viermal in den Urlaub fahren und insgesamt 35 Tage an den jeweiligen Urlaubsorten verweilen.



Wenn keine (Enkel-)Kinder mit in den Urlaub fahren, fahren die befragten deutschen Camper ebenfalls im Durchschnitt viermal in den Urlaub, verbleiben dann aber insgesamt rund sechzig Tage an den jeweiligen Orten. In beiden Fällen ist eine Zunahme der Verweildauer im Urlaub im Vergleich zu 2021 und 2022 zu verzeichnen.

