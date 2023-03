Campen mit dem Vierbeiner in Deutschland

Hundebesitzer, die mit dem Wohnwagen oder dem Wohnmobil unterwegs sind, müssen ihren Vierbeiner nicht zu Hause lassen. Im Gegenteil: Als besonders flexible und naturnahe Urlaubsform ist das Campen wie geschaffen für Hundehalter.



Immer mehr Campingplätze in Europa verfügen inzwischen über eine besonders hundefreundliche Ausstattung oder sind aufgrund ihrer Lage ideal für Camping mit Vierbeiner geeignet. camping.info zeigt die am besten von Campern bewerteten Campingplätze fürs Camping mit Hund.



Wer mit dem Vierbeiner in den Urlaub fährt, der sollte vor Anreise prüfen, ob der gewählte Campingplatz über eine hundefreundliche Ausstattung, wie zum Beispiel genügend Auslaufmöglichkeiten, einen Hundestrand oder eine Hundedusche, verfügt.



"Neben der Bewertung des Gesamteindrucks eines Campingplatzes haben Nutzer auf unserem Portal die Möglichkeit, ganz speziell die Eignung fürs Camping mit Hund zu bewerten. Umgekehrt können Hundebesitzer mit dem Filter geeignet für "Gäste mit Hund" gezielt nach freien, hundefreundlichen Plätzen suchen und so von einer besonders authentischen Entscheidungshilfe bei der Platzwahl profitieren. Außerdem geben die Detailseiten Aufschluss darüber, welche Ausstattung für Vierbeiner vorhanden ist", ergänzt Maximilian Möhrle, Geschäftsführer des Reise- und Buchungsportals camping.info mit Sitz in Berlin.



Top 3 Campingplätze für Camper mit Hund in Deutschland:



Campingpark Hüttensee, Lüneburger Heide

Camping Buschhof, Extertal

Campingplatz "Auf dem Simpel", Soltau-Wolterdingen



Jetzt weitere, hundefreundliche Campingplätze in Europa entdecken: www.camping.info/go/hund

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1