C5 Aircross überarbeitet

Rüsselsheim. Der Citroën C5 Aircross bekommt eine Überarbeitung. Die Preise für den kompakten Geländewagen beginnen laut Hersteller bei 32 550 Euro. Der 4,50 Meter lange Fünfsitzer trägt neue Scheinwerfer, einen geänderten Kühlergrill sowie retuschierte Leuchten am Heck. Den größten Unterschied melden die Franzosen für das Cockpit: Hier thront nun ein größerer, frei stehender Zehn-Zoll-Bildschirm. In der aufgeräumten Mittelkonsole darunter gibt es statt des Getriebewählhebels nur noch einen Schalter und mehr Platz für Kaffeebecher und Co.

Bei den Antrieben bleibt es beim Dreizylinder-Benziner mit 1,2 Litern Hubraum (96 kW/131 PS), dem Vierzylinder-Diesel mit 1,5 Litern (96 kW/131 PS) oder dem Plug-in-Hybrid mit 165 kW/224 PS Systemleistung. tmn