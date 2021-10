bZ4X: Toyotas erster Nur-Stromer

Lange wollte Hybrid-Pionier Toyota nicht auf den E-Auto-Zug aufspringen. Jetzt ist es doch passiert: Als vollelektrisches Geschwistermodell des RAV4 stellen die Japaner den bZ4X vor.



bZ4X - geht's nicht vielleicht ein bisschen einfacher? Nein, denn das "bZ" steht für "beyond zero" und soll das Kürzel für eine ganze Reihe batterieelektrischer Modelle werden. Und zum Start gibt es eben die Version 4X.



Wobei der dadurch suggerierte Allradantrieb zwar angeboten wird, allerdings als Option. Standard ist Frontantrieb. Mit Angaben zur Leistung der ein oder zwei Motoren, zur Batteriekapazität oder der Reichweite hält sich Toyota noch sehr zurück. Fest steht, dass der Mitte 2022 debütierende bZ4X einen CCS-Schnellladestecker und eine maximale Ladeleistung von 150 kW haben wird. Mit den Lade-Rekorden seiner koreanischen Mitbewerber von Hyundai (Ioniq 5) und Kia (EV6) mit 800-Volt-Technik kann der auf einem 400-Volt basierende Toyota nicht mithalten.



Soll er aber auch nicht. Denn laut des Herstellers liegt die Kraft in der Ruhe: "Unsere Kunden legen Wert auf gemeinsam verbrachte Zeit mit Familie und Freunden. Wenn sie solche Zeiten genießen wollen, kann das Toyota bZ4X Concept als Drehscheibe dafür dienen", hatte Chefingenieur Koji Toyoshima schon die im Frühjahr 2021 gezeigte Studie des E-Crossovers erklärt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1