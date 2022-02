bZ4X: Toyota startet Reservierung

Der erste vollelektrische Toyota wird auf seinen Start vorbereitet: Ab sofort kann das Kompakt-SUV bZ4X unverbindlich konfiguriert und kostenfrei reserviert werden.



Der Hersteller verspricht für seinen ab 47.490 Euro angebotenen Neuzugang ein markantes, futuristisch anmutendes SUV-Design, viel Platz und fortschrittlichen Konnektivitäts- und Sicherheitstechnologien. Das Herzstück bildet der vollelektrische Antriebsstrang, zu dessen Details Toyota sich nach wie vor zurückhält. Der bZ4X ist als Fronttriebler mit 150 kW/204 PS oder als Allradler mit 160 kW/218 PS zu haben. Die Reichweite gibt Toyota mit 370 bis 450 Kilometer an.



"Bei beiden Antriebsvarianten ist die Lithium-Ionen-Batterie in den Unterboden integrierten", berichtet der deutsche Importeur in Köln. Das Aufladen des 71,4-kWh-Packs mit Gleichstrom auf 80 Prozent der Akkukapazität soll an einer öffentlichen 150-kW-Schnellladesäule rund 30 Minuten dauern.



Serienmäßig ist unter anderem eine Wärmepumpe installiert, die den Hochvoltakku reichweitenschonend auf Temperatur bringen soll. Für die Batterie-Kapazität garantiert Toyota, dass sie in den ersten acht Jahren bzw. 160.000 Kilometern nicht unter 70 Prozent fällt. Bei jährlicher Wartung kann die Batteriegarantie auf bis zu zehn Jahre erweitert werden.



Über die Microsite https://www.toyota.de/automobile/bz4x/ wird das Wunschauto konfiguriert. Neben der bevorzugten Antriebsversion lassen sich unter anderem die auf Wunsch auch zweifarbige Lackierung und mehrere Zusatzpakete auswählen. Dann erhalten Interessenten ein unverbindliches Angebot plus die voraussichtlichen Monatsraten. Der "echte" Vorverkauf soll im April 2022 starten.

