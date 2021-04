"bZ4X Concept" steht bei Toyota für Wandel

Toyota will sich neu positionieren. Deshalb gibt der Autobauer auf der Messe Auto Shanghai mit der Studie bZ4X Concept einen Ausblick auf die eigene emissionsfreie Mobilität der Zukunft. Denn das Konzeptauto ist das erste eigenständige batterieelektrische Fahrzeug der Japaner.



Das allradgetriebene Mittelklasse-SUV soll den Wandel zum ganzheitlichen Mobilitätsanbieter markieren. Das Akronym verweist dabei auf den besonderen Fahrzeug-Charakter. Die ersten beiden Buchstaben "bZ" stehen für "beyond Zero" und den lokal emissionsfreien Antrieb, aber auch für die Vorteile für die Umwelt, für jeden Einzelnen und die gesamte Gesellschaft.



Die gemeinsam von der Toyota Motor Corporation und der Subaru Corporation entwickelte Studie soll voraussichtlich Mitte 2022 in Serie gehen. "Unsere Kunden legen Wert auf gemeinsam verbrachte Zeit mit Familie und Freunden. Wenn sie solche Zeiten genießen wollen, kann das Toyota bZ4X Concept als Drehscheibe dafür dienen", erklärt Chefingenieur Koji Toyoshima.



Das Toyota bZ4X Concept ist das erste Modell aus dem neuen "bZ"-Portfolio: Bis 2025 will der japanische Konzern weltweit insgesamt 15 batterieelektrische Fahrzeuge einführen, darunter sieben "bZ"-Modelle.



Die neue Serie batterieelektrischer Fahrzeuge soll den Umstieg vom konventionellen zum Elektroantrieb vereinfachen. Mit verschiedenen Ansätzen und Initiativen will das Unternehmen darüber hinaus die Emissionen über den gesamten Fahrzeug-Lebenszyklus hinweg eliminieren - inklusive Herstellung, Vertrieb, Nutzung, Recycling und endgültige Entsorgung.

