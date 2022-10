BYD und Sixt werden ein Paar

BYD, chinesische Hersteller von New Energy Vehicles (NEV), hat eine Vereinbarung mit dem Autovermieter SIXT für den europäischen Markt unterzeichnet, die auf der gemeinsamen Vision zur Beschleunigung der Einführung von Elektromobilität beruht. Die ersten mehreren tausend rein elektrischen BYD-Fahrzeuge werden den Kunden von Sixt im vierten Quartal 2022 zur Verfügung stehen.



BYD setzt sich konsequent für die Reduzierung von Kohlenstoffemissionen durch technologische Innovationen für eine grünere Welt ein. Seit über einem Jahrzehnt ist BYD Europe führend im Bereich des emissionsfreien öffentlichen Nahverkehrs und dehnt seine umweltfreundlichen Lösungen durch die Partnerschaft mit SIixt nun auch auf den Autovermietungsmarkt aus. Sixt hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 zwischen 70 und 90 Prozent seiner Flotte zu elektrifizieren



Zu den ersten Kunden, die in diesem Jahr Bekanntschaft mit BYD-Fahrzeugen schließen werden, gehört Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und Großbritannien. Ihnen wird eine Reihe von Hightech-Elektroautos von BYD angeboten, angefangen mit dem BYD ATTO 3, einem SUV im C-Segment, der auf der neuesten ePlattform 3.0 von BYD basiert.



Seit mehr als zwei Jahrzehnten leistet BYD Pionierarbeit bei der Entwicklung von Energiebatterien, die entscheidend für seine weltweit führende Technologie sind. Dazu gehört die Blade-Batterie, die für außergewöhnliche Sicherheit, Haltbarkeit und Leistung entwickelt wurde. Darüber hinaus erstreckt sich das Know-how von BYD auch auf das Energiemanagement und die Ladeinfrastruktur, was das Unternehmen in die Lage versetzt, Komplettlösungen für die e-Mobilität anzubieten.

