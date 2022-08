BYD startet in Paris durch

Der chinesische Autohersteller BYD (Build Your Dream) hat schon mehr als 2,1 Millionen Kunden mit New-Energy-Pkw beliefert und in der ersten Hälfte des Jahres 2022 mehr als 640.000 Fahrzeuge verkauft. Jetzt will BYD nah dem erfolgreichen Start in Norwegen flächendeckend in Europa aktiv werden. Der Startschuss dazu fällt mit dem Auftritt der Chinesen auf dem Pariser Autosalon (17. bis 23. Oktober 2022).



Der Schwerpunkt des BYD-Messeauftritts liegt auf dem Tang, einem allradgetriebenen SUV mit 86.4kWh-Akku, der für eine Reichweite von 400 WLTP-Kilometern reichen soll. Den Sprint von null auf 100 km/h erledigt der Tang in 4,6 Sekunden, die Spitze liegt bei 180 km/h. Mit voller Bestuhlung bietet der Tang ein Kofferraumvolumen von 235 Litern, mit fünf Sitzen sind es 940 und als Zweisitzer 1.655 Liter. Das BYD-SUV ist laut Hersteller reichlich mit Fahrerassistenzsystemen ausgestattet, darunter eine 360-Grad-HD-Rundumsichtkamera, elf Außenradare und ein Advanced Driver Assistance Systems (ADAS).



"Die Teilnahme an dieser prestigeträchtigen internationalen Veranstaltung der Automobilindustrie ist für uns die perfekte Plattform, um unsere eMobility-Lösungen in Europa vorzustellen", so Michael Shu, General Manager und Managing Director von BYD Europe und der International Cooperation Division zur Messe-Teilnahme. Den Marktstart in Europa kündigt er noch für das vierte Quartal 2022 an.

