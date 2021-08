Bundesweit mit 15 aufs Moped

Für die Dekra ist es eine "gesamtdeutsche Erfolgsgeschichte für Mobilität und Verkehrssicherheit": Der Moped-Führerschein der Klasse AM kann jetzt in ganz Deutschland schon oder wieder mit 15 Jahren erworben werden. Dazu wurde die Fahrerlaubnisverordnung (FeV) geändert. Bisher hatten die einzelnen Bundesländer die Möglichkeit, das Mindestalter für die Klasse AM freiwillig von 16 auf 15 Jahre herabzusetzen.



Die bundesweite Neuregelung ist für die ostdeutschen Bundesländer eine Rückkehr zur Rechtslage vor der Wiedervereinigung. "Schon früh war für uns eines ganz klar: Es ist für die Verkehrssicherheit besser, wenn junge Menschen nach einer professionellen theoretischen und praktischen Ausbildung sowie theoretischen und praktischen Prüfung die Fahrerlaubnis der Klasse AM erwerben, als nur mit theoretischer Prüfung mit dem Mofa am Straßenverkehr teilzunehmen", so Dr. Andreas Schmidt, Leiter Fahrerlaubniswesen bei der Dekra Automobil GmbH.



Die Idee eines Modellprojekts für AM15 - anfangs sehr umstritten - wurde ab Mai 2013 in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen realisiert. Bis 2017 kamen Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern dazu. In einem, wie sich später zeigte, fehlerhaften Evaluationsbericht wurde das Modellprojekt als gescheitert dargestellt. "Damals konnten wir als Dekra das Evaluationsergebnis widerlegen und zeigen, dass AM15 vielmehr ein Erfolg war", erinnert sich Schmidt.



"Gerade im ländlichen Raum ist individuelle Mobilität für Jugendliche ein hohes Gut. Mit AM15 erhalten sie die Möglichkeit, diese zu erleben - und zwar gut ausgebildet und geprüft", so der Dekra-Mann. "Das ist eine gute Nachricht für die Verkehrssicherheit in Deutschland."

