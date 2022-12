Bulli-Parade erzeugt Lichtermeer

Dutzende mit Lichterketten geschmückte VW-Busse, -Käfer und andere -Klassiker verwandeln die Straßen Hannovers in eine weihnachtliche Glitzerwelt - zum mittlerweile vierten Mal. Erstmals bei einer "Twinkle Light Cruise" dabei: der vollelektrische ID. Buzz, , der seit Sommer dieses Jahres im Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) Werk in Hannover produziert wird.



Oldtimer-Spezialisten von VWN nehmen in diesem Jahr mit sieben Bullis und einem ID. Buzz an der Glitzer-Ausfahrt teil. "Der ID. Buzz ist natürlich kein Oldtimer, aber bei einem Ausflug der Bulli-Familie gehört auch das jüngste Familienmitglied dazu", sagt Tobias Twele, Projektleiter bei Volkswagen Nutzfahrzeuge Oldtimer. An den Blinke-Bullis leuchten jeweils mehr als 2.000 LEDs. Die Vorbereitung pro Fahrzeug dauert rund einen Arbeitstag. "Der Strombedarf der Twinkle-Bullis liegt bei etwa 15 Watt", so Twele. Dies entspreche der Leistungsaufnahme einer klassischen Rücklichtglühlampe.

